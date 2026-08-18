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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي أوائل الثانوية العامة من مختلف المحافظات

خلال اللقاء
خلال اللقاء
هاجر رزق   -  
فرناس حفظي

استقبل الدكتور  بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الاثنين ١٧ أغسطس، أوائل الثانوية العامة من مختلف المحافظات، بالتعاون مع جريدة الجمهورية، وذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على التواصل مع الطلاب المتفوقين والتعريف بدور مصر إقليميًا ودوليًا، وقبيل توجه المجموعة للمشاركة في الرحلة التثقيفية السنوية بالخارج التي تنظمها جريدة الجمهورية لأوائل الثانوية العامة. 

حضر اللقاء المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والمهندس طارق لطفي رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع، و أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية.

واستهل وزير الخارجية اللقاء بتوجيه التهنئة للطلاب، مؤكدًا أن التفوق الحقيقي يتجاوز التميز الدراسي إلى القدرة على مواصلة التعلُّم والتفكير النقدي وتوظيف المعرفة في خدمة الوطن.

 كما أشاد بالدور الوطني والتاريخي لجريدة الجمهورية، مستذكرًا مشاركته ضمن أوائل الثانوية العامة في رحلتها التثقيفية عام ١٩٨٣. 

وأكد الوزير عبد العاطي أن وزارة الخارجية تنظر إلى الطلاب المتفوقين باعتبارهم ثروة وطنية وركيزة أساسية في بناء مستقبل مصر وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية والتقدم.

كما أوضح الوزير عبد العاطي أن السياسة الخارجية المصرية ترتبط بصورة وثيقة بحياة المواطن ومصالحه، حيث تمتد إلى المجالات الاقتصادية والتنموية، بما في ذلك جذب الاستثمارات وفتح الأسواق، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص أفضل للأجيال القادمة، مستعرضًا ما شهدته مصر من نهضة شاملة في مختلف المجالات على مدار السنوات العشر الأخيرة، تحت قيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية، بما أسهم في تعزيز مقومات التنمية وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال الشابة.

كما استعرض الوزير عبد العاطي محددات وأولويات السياسة الخارجية المصرية، مؤكدًا قيامها على الاتزان الاستراتيجي واستقلالية القرار الوطني وتنويع الشراكات بما يحفظ المصالح المصرية ويعزز قدرة مصر على التأثير إقليميًا ودوليًا، مستعرضًا مفهوم الأمن القومي الشامل، ودور الدبلوماسية في حماية المصالح الوطنية من خلال الحوار وجهود الوساطة.

من جانبه، أعرب المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن تقديره للتعاون بين وزارة الخارجية وجريدة الجمهورية في تنظيم اللقاء، مؤكدًا أن رعاية المتفوقين تمثل استثمارًا في مستقبل مصر، وأن الصحافة القومية تضطلع بدور مهم في دعم الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة وتعريفهم بقضايا الوطن وتطورات محيطه الإقليمي والدولي.

ووجه المهندس طارق لطفي رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر الشكر لوزارة الخارجية على استضافتها أوائل الثانوية العامة، مؤكدا أن وجود الأوائل مع وزير الخارجية يعد فرصة هامة ليستمعوا لخبرته الدبلوماسية الطويلة، خاصة أنه كان من أوائل الثانوية العامة منذ ٤٣ عاما. وتابع أن الشباب هم ثروة مصر وان الدولة تحتاج لجهودهم وطاقاتهم، مشددا على أهمية أن يتسلح الشباب بالابتكار والمعرفة.

كما أكد الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أن اللقاء يؤكد حرص جريدة الجمهورية على مواصلة دورها في التواصل مع الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن هؤلاء الطلاب يمثلون نماذج مشرفة للشباب المصري، وأن تعريفهم بجهود الدولة وسياستها الخارجية يفتح أمامهم آفاقًا أوسع لفهم قضايا الوطن والعالم.

شهد اللقاء حوارًا تفاعليًا مع الطلاب حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، دعا خلاله الوزير عبد العاطي الطلاب إلى متابعة التطورات الدولية وفهم أبعادها، وتكوين رأي واعٍ قائم على المعرفة، مؤكدًا أهمية أن تمثل الرحلة التثقيفية المقبلة التي تنظمها جريدة الجمهورية فرصة لتعزيز معارفهم وتوسيع مداركهم، ومتطلعًا إلى إسهام هذا الجيل في تعزيز قدرة مصر على التأثير في محيطها إقليميًا ودوليًا.

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