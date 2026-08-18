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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عراقجي: إسرائيل تحاول منع التوصل لمذكرة تفاهم.. وصواريخنا مصدر قوتنا

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
محمد على

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إسرائيل بذلت جهدها لمنع التوصل لمذكرة التفاهم وعدم تنفيذها وما زالت هذه المساعي مستمرة.

في هذا العالم المتوحش الكلمة العليا للقوة

تابع عراقجي: في هذا العالم المتوحش الكلمة العليا للقوة العسكرية وصواريخنا في الحرب شكلت محور قوتنا.


وأكد عراقجي، أن بلاده لن تستسلم، رافضًا ما وصفه برهان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استسلام إيران بشكل غير مشروط، مؤكدًا أن هذا الرهان "باء بالفشل".

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن الولايات المتحدة حاولت خلال المواجهة الأخيرة تغيير النظام في إيران وتقسيم البلاد، إلا أن هذه المحاولات فشلت.

وأضاف أن طهران خاضت المفاوضات بقوة، مؤكدًا أن إيران حققت انتصارًا على المستويين العسكري والدبلوماسي.


وقال عراقجي، خلال مؤتمر لمديري وزارة التربية والتعليم الإيرانية، إن "إيران حاربت بقوة وتفاوضت بقوة، وانتصرت في الحرب والدبلوماسية"، مشيراً إلى أن "بلاده واصلت الحرب حتى الوصول إلى نقطة قبل فيها الطرف الآخر وقف إطلاق النار والتفاوض بالشروط الإيرانية".

وأضاف أن "الشعب الإيراني قاوم أكبر جيش في العالم"، لافتاً إلى أن "ايران حققت الانتصار بالرغم من دعم ومؤازرة من معظم الدول الغربية وبعض الدول الأخرى في المنطقة وخارجها ضد ايران".

مدرسة ميناب ..أسطورة من أساطير 

وتابع عراقجي أن "أولئك الذين سعوا إلى فرض الاستسلام غير المشروط على إيران توسلوا إلى التفاوض بعد وقت قصير من بدء الحرب".

وفيما يتعلق بضحايا مدرسة ميناب، قال وزير الخارجية الإيراني إن "الطلاب والمعلمين الشهداء في مدرسة ميناب هم أسطورة من أساطير الحرب وملحمة خالدة في الذاكرة".

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