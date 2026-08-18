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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان ترصد سفينة أبحاث صينية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد

اليابان
اليابان
أ ش أ

أعلن خفر السواحل الياباني، أن سفينة صينية كانت تجري أبحاثا على ما يبدو داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان قبالة محافظة "أوكيناوا" الواقعة جنوب غربي البلاد؛ دون الحصول على إذن مسبق من طوكيو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الثلاثاء/ أن خفر السواحل الياباني ظل يراقب السفينة الصينية التي كانت تجري أبحاثا على ما يبدو أمس الاثنين، ودعاها إلى وقف العمليات التي تقوم بها.

ولفت مسئولون في خفر السواحل الياباني إلى أن سفينة دورية تابعة له رصدت السفينة الصينية وهي تمد سلكا في المياه على بعد 85 كيلومترا من جنوب-جنوب شرق جزيرة "هاتيرما" التي تقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وأرسلت سفينة خفر السواحل الياباني تحذيرات لاسلكية بأن إجراء مسوحات غير مصرح بها يعد أمرا غير مقبول، ولكن السفينة الصينية لم تستجب.. وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء أمس الاثنين، كانت السفينة لاتزال داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة.

يأتي ذلك بعد رصد خفر السواحل الياباني لسفينة صينية أخرى يوم /الأحد/ الماضي تقوم بإجراء أبحاث على ما يبدو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان قبالة جزيرة "كومي".



 

خفر السواحل الياباني سفينة صينية اليابان

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