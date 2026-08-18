شاكيرا تتضامن مع مواطنيها.. وتتعهد ببناء 10 مدارس جديدة

أكدت النجمة الكولومبية شاكيرا، على أنها ستساعد في بناء جزء مما تدمر خلال الزلزال الشديد الذي ضرب البلاد مؤخرًا.

وقالت شاكيرا أنها ستساهم في بناء 10 مدارس جديدة على الأقل في منطقة نائية في بلادها تعرضت لزلزال مدمر الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل المئات وألحق أضرارا بآلاف المنشآت التعليمية غربي كولومبيا.

وتعهدت النجمة ذات الشهرة العالمية صاحبة أغنية "هيبس دونت لاي" أثناء زيارة مفاجئة لكيبدو، عاصمة إقليم تشوكو الكولومبي، حيث تفقدت المدارس المتضررة جراء الزلزال، واحتضنت الطلاب وأخذت صورا معهم.

وقالت شاكيرا للصحفيين: "أكثر ما يقلقني هو ألا يعاد بناء المدارس بمجرد انتهاء هذه الحالة الطارئة. كل يوم لا يذهب فيه الأطفال إلى المدرسة هو يوم يفوتهم فيه فرص في مستقبلهم".

ورافق شاكيرا هاورد بافيت، نجل الملياردير رجل الأعمال المحب للخير وارن بافيت.

وضرب زلزال بقوة 7.4 درجات غرب كولومبيا في 10 أغسطس، موديا بحياة 300 شخص على الأقل.

وتعرض نحو 27 ألف منزل للتدمير جراء الزلزال، وأصبح العديد من المتضررين يبيتون في العراء.