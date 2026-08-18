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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد حادث الدواويس.. ماذا فعلت الإسماعيلية لمنع تشغيل الأطفال ونقل العمالة بطرق غير آمنة؟

بعد حادث الدواويس.. ماذا فعلت الإسماعيلية لمنع تشغيل الأطفال ونقل العمالة بطرق غير آمنة؟
بعد حادث الدواويس.. ماذا فعلت الإسماعيلية لمنع تشغيل الأطفال ونقل العمالة بطرق غير آمنة؟
الإسماعيلية انجي هيبة

بعد حادث الدواويس الأليم بالإسماعيلية، تحولت الإجراءات على الطريق والمزارع المحيطة به إلى تحرك عاجل يستهدف حماية الأرواح، خاصة الأطفال الذين قد يجدون أنفسهم داخل مواقع العمل الزراعي بالمخالفة للقانون، إلى جانب وقف استخدام وسائل النقل غير الآمنة في نقل العمالة. 

ولم تقتصر التحركات على تشديد الرقابة المرورية، بل امتدت إلى حصر المزارع وإنذار أصحابها، للتأكد من عدم تشغيل الأطفال أو تعريضهم لمخاطر العمل، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي مخالفات، بالتزامن مع رفع مستوى الأمان على طريق الدواويس للحد من تكرار الحوادث وحماية العمال والمواطنين.

حصر 9 مزارع وإنذارات لأصحابها

وأكدت مها السيد، رئيس مركز ومدينة القصاصين، الانتهاء من حصر 9 مزارع على امتداد طريق الدواويس، تضم مزارع للنخيل والزيتون والرمان والبرتقال، إلى جانب مساحات زراعية أخرى مزروعة بالرمان والزيتون.

الحملة
بعد حادث الدواويس.. ماذا فعلت الإسماعيلية لمنع تشغيل الأطفال ونقل العمالة بطرق غير آمنة؟

وأوضحت أنه تم توجيه إنذارات رسمية إلى أصحاب المزارع بعدم تشغيل الأطفال أو الاستعانة بعمالة دون السن القانونية، مع التشديد على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.

وشددت الأجهزة التنفيذية على أن الرقابة تستهدف حماية العمال، خاصة الأطفال، من مخاطر العمل أو التعرض لوسائل نقل غير آمنة، مع التأكيد على تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

 

حظر نقل العمالة بسيارات النصف نقل

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، عقب حادث الدواويس، حيث كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية دورياتها المرورية على الطريق محل الحادث، للتعامل بحسم مع المخالفات المرورية الخطرة.

وتضمنت الإجراءات الحظر التام لنقل العمالة الزراعية بواسطة سيارات النقل المكشوفة «النصف نقل»، مع التشديد على توفير وسائل نقل آمنة ومطابقة للاشتراطات والقواعد المنظمة لنقل العمالة.

خلال الجولة
بعد حادث الدواويس.. ماذا فعلت الإسماعيلية لمنع تشغيل الأطفال ونقل العمالة بطرق غير آمنة؟

كما تم تكثيف الإجراءات الخاصة بمنع تشغيل الأطفال دون السن القانونية داخل المزارع، والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم اكتشافها خلال أعمال المتابعة والتفتيش.

 

رفع كفاءة الطريق بطول 16 كيلومترًا

وفي السياق ذاته، بدأت الهيئة العامة للطرق والكباري تنفيذ أعمال لرفع مستوى السلامة المرورية بطول 16 كيلومترًا، بدءًا من مفارق خيري بطريق الدواويس، مرورًا بطريق الملاك، وصولًا إلى الحدود الإدارية لمحافظة الشرقية.

وتشمل الأعمال تركيب ونشر العلامات الإرشادية والتحذيرية على امتداد الطريق، إلى جانب تنفيذ مطبات صوتية تنبيهية كل 5 كيلومترات، بهدف تنبيه قائدي المركبات وإلزامهم بالسرعات المقررة، بما يسهم في الحد من الحوادث ورفع معدلات الأمان على الطريق.

كما يجري إعداد حصر مروري شامل لدراسة إمكانية ازدواج الطريق مستقبلًا، بما يساعد على رفع كفاءته وتحسين حركة المرور وتقليل فرص وقوع الحوادث.

آثار الحادث
بعد حادث الدواويس.. ماذا فعلت الإسماعيلية لمنع تشغيل الأطفال ونقل العمالة بطرق غير آمنة؟

 

لجنة هندسية لفحص أسباب الحادث

وكان محافظ الإسماعيلية قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة هندسية وفنية متخصصة لمعاينة موقع حادث الدواويس، تضم ممثلين عن إدارة المرور، والوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين، والهيئة العامة للطرق والكباري، ومديرية الطرق والنقل.

وتتولى اللجنة فحص موقع الحادث والوقوف على الأسباب الفنية الدقيقة التي ساهمت في وقوعه، إلى جانب إعداد التوصيات والإجراءات العاجلة اللازمة لرفع مستوى الأمان على الطريق وتنفيذها بشكل فوري.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة متكاملة للتعامل مع تداعيات حادث الدواويس، من خلال تشديد الرقابة على العمالة الزراعية، ومنع وسائل النقل غير الآمنة، ورفع كفاءة الطريق، بما يضمن حماية أرواح المواطنين والعمال والحد من تكرار مثل هذه الحوادث.

الحادث
بعد حادث الدواويس.. ماذا فعلت الإسماعيلية لمنع تشغيل الأطفال ونقل العمالة بطرق غير آمنة؟
حادث الدواويس الإسماعيلية حماية العمال مدينة القصاصين محافظ الإسماعيلية الهيئة العامة للطرق والكباري

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