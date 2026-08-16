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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يشدد على تنفيذ إجراءات حاسمة للحد من حوادث الطرق عقب مأساة الدواويس

الإجراءات
الإجراءات
الإسماعيلية انجي هيبة

تابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، تنفيذ حزمة القرارات الفورية التي أقرها لفرض الانضباط المروري وحماية أرواح المواطنين على المحاور الحيوية، في إطار الاستجابة السريعة للحادث الأليم الذي شهدته منطقة "الدواويس" الثلاثاء الماضي.

كثّفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة دورياتها المرورية على الطريق محل الحادث، للتعامل الحازم مع المخالفات الخطرة، والتي شملت:
منع وسائل النقل غير الآمنة: الحظر التام لنقل العمالة الزراعية بواسطة سيارات النقل المكشوفة (النصف نقل).
حماية الأطفال: التشديد على منع استغلال عمالة الأطفال دون السن القانوني وتنفيذ القوانين المنظمة لبيئة العمل.

في سياق متصل، بدأت الهيئة العامة للطرق والكباري رفع كفاءة السلامة المرورية بطول ١٦ كيلومترًا، بدءًا من مفارق خيري بطريق الدواويس، مرورًا بطريق الملاك، وحتى الحدود الإدارية لمحافظة الشرقية، من خلال:
نشر العلامات الإرشادية والتحذيرية على كامل امتداد الطريق.
تنفيذ مطبات صوتية تنبيهية كل ٥ كيلومترات لإلزام السائقين بالسرعات المقررة.
و من المقرر إجراء الحصر المروري الشامل اللازم لدراسة ازدواج الطريق مستقبلًا.

وكان محافظ الإسماعيلية قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة هندسية وفنية متخصصة لمعاينة موقع الحادث، تضم ممثلين عن إدارة المرور، والوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين، والهيئة العامة للطرق والكباري، ومديرية الطرق والنقل؛ للوقوف على الأسباب الفنية الدقيقة لوقوع الحادث ورفع التوصيات العاجلة للتنفيذ الفوري.

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