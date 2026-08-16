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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

من رحاب مسجد الحسين.. طالبات صغيرات يجتمعن على تلاوة الفاتحة ابتهاجا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم

طالبات صغيرات يجتمعن على تلاوة الفاتحة ابتهاجا
طالبات صغيرات يجتمعن على تلاوة الفاتحة ابتهاجا
إيمان طلعت

في مشهد إيماني يعكس مشاعر المحبة والفرح بمولد النبي ﷺ، اجتمعت طالبات صغيرات في رحاب مسجد سيدنا الحسين على تلاوة سورة الفاتحة بصوت واحد، ابتهاجًا بقدوم شهر ربيع الأول، وذلك خلال فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي، وسط أجواء روحانية وحضور عدد من العلماء وطلاب العلم.

وينعقد ملتقى الفكر الإسلامي الدولي في نسخته الثامنة بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، استمرارًا لرسالته العلمية والفكرية، وحرصًا من وزارة الأوقاف على نشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وتعزيز التواصل العلمي والثقافي.

ويأتي الملتقى انطلاقًا من دور مصر العلمي والحضاري، وحرصها على دعم الحوار بين العلماء والمفكرين من مختلف دول العالم، وتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا الفكرية والدينية، بما يسهم في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وتصحيح المفاهيم.

وتحرص وزارة الأوقاف من خلال ملتقى الفكر الإسلامي الدولي على تقديم خطاب ديني مستنير، وتعزيز التواصل بين المؤسسات والعلماء والمفكرين، بما يخدم قضايا الوعي الديني والفكري، ويواكب احتياجات المجتمعات المعاصرة.

مسجد سيدنا الحسين شهر ربيع الأول ملتقى الفكر الإسلامي سورة الفاتحة

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