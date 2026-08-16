القارئ محمد القلاچي يفتتح ملتقى الفكر الإسلامي بآيات من الذكر الحكيم

افتتح القارئ محمد القلاچي ملتقى الفكر الإسلامي، بمسجد سيدنا الحسين، اليوم الأحد، تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، في أجواء إيمانية وروحانية، وسط حضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري ومفتي الجمهورية السابق الدكتور شوقي علام، والدكتور فتحي حجازي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعدد من العلماء وطلاب العلم والمشاركين في الملتقى.

وجاء الملتقى اليوم بمشاركة نخبة من كبار العلماء والمفكرين من مصر ومختلف دول العالم عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور عدد من الطلاب الوافدين وطلاب العلم.

ويأتي انعقاد الملتقى في نسخته الثامنة، تزامنًا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، استمرارًا لرسالته العلمية والفكرية، وحرصًا من وزارة الأوقاف على نشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وتعزيز التواصل العلمي والثقافي، انطلاقًا من دور مصر العلمي والحضاري.