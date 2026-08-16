قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جريمة أخلاقية .. ماذا حدث للفتاة العشرينية على يد الخفير المُتصابي بالغربية؟
القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين
أحمد حسن: الزمالك يطلب مهلة من «صلاح مصدق» لسداد مستحقاته بسبب الأزمة المالية
خريجون بلا تكليف ووحدات بلا أطقم.. تحرك برلماني عاجل لحل أزمة خريجي الفرق الطبية
الزمالك يصدم «بيزيرا» بقرار مُفاجئ .. العودة للقاهرة أولًا قبل حسم مصيره
3 لاعبين يُثيرون الجدل داخل الأهلي .. عرض للرحيل ومفاوضات مستمرة
فى ذكراه .. قصة أغلى مطرب فى زمنه صالح عبد الحي
أرخص علبة حلاوة المولد تبدأ من كام؟.. قائمة الأسعار الكاملة الشعبي والمحال الكبرى
شوبير يكشف كواليس مثيرة في اختبارات الحكام.. رسوب جماعي واعتداء داخل الاختبار
أحمد حسن: الزمالك يرفض رحيل بيزيرا ويتمسك بعودته للقاهرة قبل حسم مستقبله
منع عمالة الأطفال دون السن القانوني.. إجراءات حاسمة بالإسماعيلية لمنع تكرار حادث الدواويس
نقابة الصحفيين تعلن فتح باب التقدم للحج.. 30 ألف جنيه جدية حجز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يعزي إندونيسيا في ضحايا الزلزال ويدعو بالشفاء العاجل للمصابين

شيخ الازهر
شيخ الازهر
إيمان طلعت

يتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى جمهورية إندونيسيا؛ قيادةً وشعبًا، وإلى أسر ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق في إقليم نوسا تنجارا الشرقية، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، ونزوح آلاف المواطنين من منازلهم.

ويعرب الأزهر عن تضامنه الكامل مع الشعب الإندونيسي في هذا المصاب الأليم، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يوفق جهود فرق الإنقاذ والإغاثة والسلطات الإندونيسية في البحث عن المفقودين وإنقاذ المتضررين، وأن يحفظ إندونيسيا وشعبها من كل سوء ومكروه.

فى سياق اخر، استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد بمشيخة الأزهر، سعادة السفير أكسيل وابنهورست، سفير أستراليا لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة جهود مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره للموقف الأسترالي من القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن العالم يشهد اليوم حالة من الاضطراب وانفلات المعايير، في ظل تراجع الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية وتغير المواقف بصورة متسارعة، متسائلًا عن مدى قدرة القوى العالمية الكبرى على حماية حقوق الشعوب وإنصاف المظلومين والمستضعفين، وما إذا كانت هناك قوى من الحكماء والعقلاء قادرة على تبني الحل العادل للقضية الفلسطينية، الذي يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، بعيدًا عن الأهواء والمصالح.

وفي سياق متصل، أعرب شيخ الأزهر عن قلقه من تزايد وتيرة الإسلاموفوبيا في الغرب، موصيًا السفير الأسترالي، عقب عودته إلى بلاده، بأن يؤدي دورًا فاعلًا في نقل الصورة الصحيحة التي عايشها عن الإسلام والمسلمين عن قرب، مستفيدًا من خبرته الطويلة في مصر ومعايشته للمجتمعات الإسلامية، مؤكدًا أن التعارف والحوار المباشر من أهم الوسائل في مواجهة الصور النمطية وتعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات.

من جانبه، أعرب السفير الأسترالي عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، وتقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها فضيلته في ترسيخ ثقافة السلام والتعايش، مشيدًا برعاية الأزهر الشريف للطلاب الأستراليين الدارسين بمؤسساته التعليمية، والبالغ عددهم نحو 75 طالبًا، مؤكدًا تقدير بلاده لما يقدمه الأزهر لهم من رعاية علمية وإنسانية.

وأعرب السفير الأسترالي عن تقدير بلاده لجهود الأزهر في مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، مؤكدًا أن هذه الظاهرة غير مبررة، وأن الحكومة الأسترالية تولي اهتمامًا كبيرًا بمواجهتها، وقد عيَّنت مبعوثًا خاصًّا لمكافحة الإسلاموفوبيا وتعزيز الوعي بخطورة خطاب الكراهية والتمييز.

الأزهر إندونيسيا الزلزال ضحايا زلزال اندونيسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دانا و حسام حسن

بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»

موعد المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

مشغولات ذهبية

أعلى مستوى في 9 أسابيع.. أسعار الذهب الآن في الأسواق

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

الزوج والزوجة

كانوا مسافرين يقضوا شهر العسل .. وفاة عروس بعد أسبوع من جوازها

حادث ارشيفية

بعد استغاثة «انجدوني».. مصرع سيدة وإصابة 6 في حادث تصادم برأس الحكمة بمطروح

محمد صلاح

تعاقدنا مع الأهم .. رئيس بشكتاش يكشف سبب فشل انتقال محمد صلاح ويؤكد: المدرب رفض الصفقة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 16 أغسطس.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

قداسة البابا لاون

البابا لاون: انتقال العذراء يكشف مصير الإنسان ويدعونا إلى الرجاء

دعم تحديث إدارة الموارد المائية

سويلم يتابع تنفيذ مشروع دعم تحديث إدارة الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر

انشطة صندوق الادمان

إقبال المصطافين على وحدة البرامج الوقائية لصندوق الإدمان برأس البر بدمياط

بالصور

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالة ملفتة وجذابة | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

كيف تتخلص من تساقط الشعر بالأعشاب؟

كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟
كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟
كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية
رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية
رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

زوجة حسام حسن

العميد اغمى عليه.. مشادة بين زوجتي حسام حسن تنتهي بمشهد صادم في الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد