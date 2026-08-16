جريمة أخلاقية .. ماذا حدث للفتاة العشرينية على يد الخفير المُتصابي بالغربية؟

في جريمة تصف الخسة والندالة وسوء الخلق .. تعدي خفير في أواخر العقد الخامس من العمر على فتاة عشرينية دون خوفا من الله ضاربًا بالأخلاق والشرف وقيم المجتمع والدين عرض الحائط..

تحرك عاجل

وأفاد شهود عيان من أهالي القرية أن المتهم ارتكب الواقعة خلسة وهتك عرض وتعدي جنسيًا علي الفتاة الضحية في غياب أهلها مرتكبًا جريمة إنسانية يرفضها المجتمع .

حبس المتهم 4 أيام

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تمكنت من القبض علي خفير بتهمه ارتكاب واقعة التعدي جنسيًا علي فتاة من ذوي الهمم في نهاية العقد الثاني من عمرها بإحدى قري مركز طنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة تعرض فتاة قبل نهاية العقد الثاني من عمرها تدعي "م.ا"18سنة بنطاق إحدى قري دائرة المركز.

تعدّى جنسيـًا

ونظرًا لخطورة الواقعة كونها تعدي على نفس البشرية وهتكون عرض جنسيًا لفتاة عشرينية تشكل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية والعميد سامح نجيده رئيس مباحث المديرية وقاده المقدم محمد عميرة مفتش مباحث مركز طنطا لضبط المتهم مرتكب الواقعة .

جهود أمنية مشددة

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن الرائد محمد خطاب رئيس مباحث مركز طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المدعو "ا.ك"58سنة خفير شرطة وتم اقتياده إلى ديوان مركز الشرطة وصدور قرار بفصله إداريًا.

ضبط المتهم وفصله إداريا

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

قرار النيابة

قرّرت جهات التحقيق بالنيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم حبس خفير تجرّد من كافة المشاعر الإنسانية وتعدّي جنسيًا على فتاة ذوي الهمم بإحدي قرى المركز 4 أيام على ذمة التحقيقات.