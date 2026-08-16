كبار السن ومرافقيهم.. من هم نسبة الـ 1% الفائزين بحج القرعة بالتزكية

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12-8-2026م حتى يوم الخميس الموافق 27-8-2026، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بمركز تلقي طلبات الحجاج المخصص لذلك.

وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمديريات الأمن، وفقًا للجدول الزمني الذي سيُعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

بالنسبة لإجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة، يُراعى اتباع الشروط والإجراءات التالية:

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إجراءات واشتراطات تقديم طلبات حج القرعة

* تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيًا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، أو عن طريق الاتصال برقم مركز تلقي طلبات الحجاج (27983000 - 02)، وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية، وفي حالة انتهاء سريانها لا يُقبل الطلب، وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية، وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة «مقدم الطلب» المدرج ببطاقة الرقم القومي الخاصة به.

* وفي ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج، فعلى المواطن أن يختار الجهة التي يريد الحج من خلالها (قرعة - سياحة - تضامن)، ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأي من تلك الجهات المنظمة للحج، وبمجرد غلق باب التقدم يعد الطلب مدرجًا ضمن قرعة تلك الجهة فقط، ولن تُقبل له طلبات أخرى على أي جهة منظمة للحج، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى إلا عقب إجراء القرعة.

* وفي ضوء الضوابط الموضوعة من قبل الإدارة العامة للشئون الإدارية.

* يقتصر أداء فريضة الحج هذا العام موسم 1448 هـ - 2027م على من لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، شريطة الاستطاعة الصحية للحاج على أداء مناسك الحج.

* تقبل الطلبات وفقًا للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكتروني المشار إليه، على أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفي حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب، مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، ويرفق بنموذج طلب الحج الورقي صورة بطاقة الرقم القومي «سارية الصلاحية» بعد الاطلاع على أصل البطاقة، ويُدرج الرقم القومي بطلب الحج، مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.

* يُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلًا ونوع المرض «إن وجد»، ويحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج لعام 1448 هـ - 2027م، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية، وهم:

* مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي، ومرضى تليف الرئة، والحالات المتقدمة من ذوي أمراض «القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدي»، والأمراض العصبية والنفسية والعقلية التي تعيق الإدراك أو مصحوبة بإعاقات حركية شديدة، وأمراض الزهايمر والشيخوخة المصحوبة بالخرف، والسيدات الحوامل في الثلاثة أشهر الأخيرة، والحمل الخطر في جميع مراحل الحمل، ومرضى السرطان النشط الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو البيولوجي أو الإشعاعي، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية مثل «الدرن، السل الرئوي المفتوح، والحميات النزفية»، وحالات السمنة المفرطة المرضية، والأطفال دون 12 سنة «وفي حالة حدوث أي متغير في الاشتراطات العمرية من الجانب السعودي سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها»، كما يُشترط اكتمال التطعيمات المطلوبة من الحجاج الفائزين والمقررة من وزارة الصحة والسكان المصرية تنسيقًا مع الجانب السعودي «تطعيم الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي»، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات، أو أي تطعيمات أخرى تُقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي لاحقًا.

* الالتزام التام بتعليمات السلطات السعودية لمحددات الاستطاعة الصحية لأداء فريضة الحج، ووفقًا للآلية والبروتوكول المعمول به بوزارة الصحة والسكان المصرية.

* يحق لمكتب شئون حجاج جمهورية مصر العربية إلغاء طلبات أو تأشيرات الحج التي تم تقديمها أو إصدارها بموجب تقارير طبية تخالف الحالة الصحية لمقدمي الطلبات ومرافقيهم «إن وجدوا»، وكذا إعادتهم من المملكة العربية السعودية عقب سفرهم على نفقاتهم الخاصة دون أداء فريضة الحج، وفقًا لتعليمات السلطات السعودية، وذلك دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

* يوقع المتقدم بطلب الحج والمرافق له «إن وجد» على الإقرار المدرج بالطلب بعدم أداء فريضة الحج طوال حياته واستطاعته الصحية على أداء مناسك الحج، ويقر باطلاعه وموافقته على الشروط والضوابط المنظمة لحج القرعة المدرجة بالطلب، وفي حال مخالفته لتلك الشروط والضوابط تُلغى فرصة الحج الفائز بها مباشرة دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

* يؤشر بعلامة (√) من المواطن المتقدم والمرافق «إن وجد» بطلب الحج في الجزء الخاص بالحالة الصحية بالطلب، ولا يُقبل طلب الحج من مقدم الطلب والمرافق «إن وجد» في حالة عدم التأشير على خانة الحالة الصحية بالطلب.

* يُشترط فيمن يتقدم بطلب الحج «مقدم الطلب والمرافق إن وجد» أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصري الجنسية، ولا يقل السن عن 21 عامًا «رجال - سيدات» بالنسبة لمقدم الطلب بمفرده، وألا يقل السن عن 18 عامًا بالنسبة للمرافق الوجوبي لمقدم الطلب، ولا يقل السن عن 12 عامًا «ذكور - إناث» للمرافق غير الوجوبي «مواليد 28-1-2015 وما قبلها»، وفي حالة حدوث أي متغير في الاشتراطات العمرية من الجانب السعودي سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها، ويُعتمد في تحديد شرط السن تاريخ 28-1-2027م الموافق 20 شعبان 1448 هـ، بشرط ألا يكون أي من مقدم الطلب والمرافق «إن وجد» قد سبق لهما أداء فريضة الحج طوال حياتهما ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويُشترط تقديم مستند صلة القرابة «حال الفوز بالقرعة»، وفي حالة عدم إثبات صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق الوجوبي «حتى الدرجة الرابعة» يُطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط، وفي حالة عدم استطاعته ذلك، يُلغى طلب الحج كاملًا دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

* يُعد تقديم طلب الحج من خلال شبكة الإنترنت أو الاتصال على مركز تلقي طلبات الحجاج على الرقم (27983000 - 02) بمثابة إقرار من مقدمه باطلاعه وموافقته على كافة الشروط والقواعد المعلنة لحج القرعة على شبكة الإنترنت والتعليمات المعلنة من قِبل مديرية الأمن، وكذا إقرارًا بالتزامه التعاقدي، وفي حالة وجود خطأ في البيانات المدرجة بطلب الحج تقع مسئوليته على مقدم الطلب.

* الالتزام بمواعيد السفر الخاصة برحلتي الذهاب والعودة المدرجة بتذكرة السفر الخاصة بكل حاج، لعدم الإخلال بخطة تفويج الحجاج المعدة مسبقًا بالتنسيق مع الشركة الناقلة للحجاج، حيث إن وزارة الداخلية غير مسئولة في حالة عدم التزام الحاج بالمواعيد المقررة بتذكرة السفر.

* يُسمح بسفر المرافق «الوجوبي» ممن تنطبق عليه الشروط الواردة بالكتاب الدوري ولم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته في حالة وفاة الأصيل «مقدم الطلب»، أما في حالة تنازل الأصيل «مقدم الطلب» الفائز بالتزكية ضمن نسبة «1%» عن فرصة الحج، فيسمح فقط بسفر المرافق «الوجوبي» إذا كان التنازل بعد سدادهما للتكاليف، أما إذا كان التنازل قبل سداد التكاليف تُلغى فرصة الحج للمرافق.

* يتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز مقدم الطلب «فردي / زوجي» وفقًا لمحل إقامته المدرج ببطاقة الرقم القومي وقت تقديم الطلب.

* تسدد تكاليف طلب الحج الورقي بالمراكز والأقسام، أما بالنسبة للطلب الإلكتروني أو المكالمات الصوتية فيتم السداد من خلال طرق السداد الآلية المتعددة «بطاقة الائتمان - جهات التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها»، ولا يعتبر الطلب مقبولًا إلا بعد سداد قيمته المالية خلال الفترة المحددة لتقديم الطلبات.

* لا يجوز توريث فرصة الحج للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل «الأبناء لأحد الوالدين أو العكس - الزوج للزوجة أو العكس - الزوج / الزوجة لوالد ووالدة الزوج / الزوجة أو العكس»، على ألا يكون الفائزون بفرص الحج من حصة التزكية «نسبة 1%» لأكبر المتقدمين سنًا، وشريطة تمتع المتنازل إليه بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، وممن تنطبق عليه التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة، على أن تُرسل المستندات المطلوبة «شهادة الميلاد - طلب التنازل - صورة بطاقة الرقم القومي» إلى الإدارة العامة للشئون الإدارية لفحصها واتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج بمعرفة الإدارة حال الموافقة على الطلب.

* تُقبل طلبات التنازل عن فرصة الحج للغير بالنسبة للحالات سالفة الذكر المقدمة من الفائزين بالقرعة الأصلية أو المصعدين من الاحتياطي قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد التكاليف بـ48 ساعة، ولا يجوز العدول عن التنازل إلا في حالة وفاة المتنازل إليه فقط، شريطة قيام المتنازل عن فرصة الحج بسداد قيمة تكاليف الحج المقررة حال موافقة الإدارة على طلب العدول، ويتم تحديد جهة السفر وفقًا لمحل إقامة مقدم الطلب الأصيل «المتنازل» وليس محل إقامة المتنازل إليه حفاظًا على حصة المديرية من التأشيرات.

* لا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معًا، طالما تقدم كل منهم بطلب حج فردي، دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

البيانات المطلوبة للتقدم للحج

* الاسم كاملًا طبقًا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية لمدة 6 أشهر على الأقل.

* رقم بطاقة الرقم القومي «14 رقمًا».

* رقم الهاتف المحمول «يُراعى إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق حيث إنه يُعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز، وكذا رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه في حالة الضرورة»، وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

* بيانات المرافق «إن وجد» من واقع كل من «بطاقة الرقم القومي - مستندات صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقًا للشروط السابق ذكرها - حالة صحية جيدة ومعافى من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية - رقم الهاتف المحمول الشخصي»، ويوقع مقدم الطلب والمرافق «إن وجد» بطلب الحج المقدم بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما.

نسبة الـ1% لأكبر المتقدمين سنًا

تُخصص نسبة «1%» من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سنًا ومرافقيهم بكل مديرية على حدة، حيث تقوم البوابة المصرية الموحدة للحج بتجميع بياناتهم وترتيبهم تنازليًا حسب السن لكل مديرية على حدة، ويتم استبعادهم ومرافقيهم من القرعة واعتبارهم فائزين بالحج بالتزكية، ويُدرج ما دون ذلك ضمن القرعة العامة، مع مراعاة إدراج كبير السن أولًا على البوابة المصرية الموحدة للحج كحاج أصلي «مقدم الطلب»، ثم يُدرج تباعًا المرافق له.

في حالة تقديم طلب حج زوجي كلاهما من كبار السن «70 عامًا فأكثر» أو أحدهما من كبار السن «70 عامًا فأكثر» والآخر من ذوي الهمم - على سبيل الاستثناء - فيُشترط اصطحابهما لمرافق واحد فقط من الأقارب حتى الدرجة الرابعة، شريطة تمتعه بحالة صحية جيدة ليكون قادرًا على رعايتهما من الناحية الصحية والعمرية «أقل من 70 عامًا»، وتُطبق شروط الاستثناء السابق ذكرها عليه، وفي حالة تقديم طلب حج زوجي كلاهما من ذوي الهمم «من نفس الجنس» يكون المرافق الوجوبي لمقدم الطلب من الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويتم مناظرة المرافق من قبل مساعد المدير للشئون المالية والإدارية بالمديرية أو من ينُيبه عقب الفوز بقرعة الحج، وفي حالة عدم توافر الشروط حال مناظرته يتم استبداله بمرافق بديل.

سداد تكاليف الحج

يتم سداد تكاليف الحج بكافة فروع البنوك الوطنية «الأهلي، مصر، القاهرة» ومكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية «على حساب مدفوعات حكومية - مدفوعات أو مصاريف قرعة الحج» وفقًا لما يلي:

* سيتم تحصيل دفعة مالية مقدمة من الفائزين بقرعة الحج قيمتها «80,000 جنيه» ثمانون ألف جنيه فقط، يتم سدادها خلال «12» يومًا عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك في إطار الضوابط المقررة من جانب وزارة الحج والعمرة السعودية، وسيتم تحديد موعد استكمال باقي تكاليف الحج عقب احتساب القيمة النهائية لها.

* سداد قيمة تذكرة الطيران وفقًا للضوابط والقيم المالية المحددة بمعرفة الناقل الوطني «شركة مصر للطيران».

* يكون السداد لكل فائز على حدة، فيما عدا المرافقين الوجوبيين فقط لمقدم الطلب، حيث يتم السداد لهما سويًا، وذلك بموجب بطاقتي الرقم القومي الساريتين الصلاحية، على أن يلتزم الفائز بفرصة الحج بسداد أية تكاليف إضافية تفرضها السلطات السعودية على المسار الإلكتروني السعودي.

* كافة الشروط والضوابط المنظمة لأعمال الحج عن عام 1448 هـ - 2027م ستكون متاحة بكافة مديريات الأمن، وكذا البوابة المصرية الموحدة للحج من تاريخ فتح باب تقديم طلبات الحج الموافق يوم الأربعاء 12-8-2026م.

* قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1448 هـ - 2027م

اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12-8-2026م حتى يوم الخميس الموافق 27-8-2026م.