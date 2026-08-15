المحافظ يلتقي رئيس جمعية مستثمري جنوب بورسعيد لبحث دعم جهود التنمية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، المهندس محمد السيد رئيس جمعية مستثمري جنوب بورسعيد، في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل والتنسيق مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، ودعم جهود التنمية والمشاركة المجتمعية بما ينعكس بصورة إيجابية على المواطنين.

وخلال اللقاء، أكد محافظ بورسعيد أهمية الدور الذي يقوم به المستثمرون ورجال الأعمال في دعم جهود التنمية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المشاركة المجتمعية تمثل أحد المحاور المهمة في مساندة جهود الأجهزة التنفيذية، والمساهمة في تنفيذ عدد من المبادرات والأعمال التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

محافظ بورسعيد يشيد بدور مجتمع الأعمال في دعم جهود الدولة والمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية

وأشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون بالدور المجتمعي الذي يقوم به المهندس محمد السيد، وما يقدمه من إسهامات في خدمة أبناء بورسعيد، مؤكدًا أن تكامل جهود الدولة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، ويدعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظة، بما يحقق مردودًا ملموسًا على حياة المواطنين.