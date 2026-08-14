في مشهد إنساني.. محافظ بورسعيد يقطع جولته بالمنطقة الخامسة ويتحاور مع زوجين من كبار السن

​في لفتة إنسانية تعكس حرص محافظ بورسعيد على التواصل المباشر مع المواطنين، شهدت الجولة التفقدية لمحافظ بورسعيد بالمنطقة الخامسة مشهداً استثنائياً؛ حيث لاحظ المحافظ اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد أثناء متابعته لأعمال التطوير أسره من كبار السن (زوج وزوجته) يتابعانه من شرفة مسكنهما بالدور الأرضي.

​ولم يتردد المحافظ، برفقة رئيس الحي المهندس وليد الدعدع، في التوجه فوراً نحو الزوجين وتبادل الأحاديث الودية معهما، حرصاً منه على استطلاع رأيهما والاطمئنان على راحتهما وسط أجواء سادها الود والتقدير.

​من البلكونة إلى قلب الحدث.. حوار أسري بين محافظ بورسعيد وأسرة من المنطقة الخامسة كبار السن

​وأكد المحافظ للزوجين خلال الحوار أن أعمال التطوير الجارية بالمنطقة تُنفذ بالأساس من أجل خدمة الأهالي وتوفير حياة كريمة لهم، قائلاً: "إحنا بنطور لكم وعينينا ليكم.. إيه رأيكم في التطوير؟ وإيه اللي محتاجينه نعمله لكم؟".

​ولاقت هذه اللفتة استحساناً كبيراً من الزوجين والأهالي المتواجدين بالمنطقة، الذين عبروا عن سعادتهم بهذا النهج الميداني والإنساني الذي يضع احتياجات المواطن وكبار السن في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي.