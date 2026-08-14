عصام الشوالي معلقًا على الظهور الأول لمحمد صلاح مع طرابزون سبور

تقرر تعيين المعلق التونسي عصام الشوالي للتعليق على المباراة الأولى للنجم المصري محمد صلاح مع طرابزون سبور في الدوري التركي، والتي تجمع فريقه أمام قاسم باشا.

ومن المقرر أن تقام المباراة غدا السبت في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُنقل عبر قناة beIN Sports 1.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، كونها الظهور الأول لمحمد صلاح بقميص طرابزون سبور في منافسات الدوري التركي، بعد انتقاله إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي السياق ذاته، تستعد شبكة beIN Sports لنقل أبرز مباريات طرابزون سبور خلال الموسم الجديد، في ظل الاهتمام المتزايد بمتابعة محمد صلاح مع فريقه التركي.