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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علي محمود لجماهير الأهلي: وجودكم في ضهر الفريق بيساعدنا على حصد البطولات

علي محمود
علي محمود

أكد علي محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية دور جماهير القلعة الحمراء في دعم الفريق ومساندته خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وجودهم في المدرجات يمثل حافزًا كبيرًا للاعبين لتحقيق الانتصارات وحصد البطولات.

وقال علي محمود في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: «جمهور الأهلي ليه دور كبير في دعمنا ومساندتنا، هو اللعيب رقم 1، وإنه يكون في ضهر الفريق ده بيساعد الفريق إنه يكسب ماتشات وبطولات، وهنستنى وجودهم في المدرج إن شاء الله».

ويواصل الأهلي تحضيراته للموسم الجديد خلال معسكره المقام حاليًا في إسبانيا، حيث يخوض الفريق مباراة ودية أمام يوروبا الإسباني، اليوم الجمعة 14 أغسطس، في تمام الساعة السادسة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سيف بوسك دي توسكا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على بادالونا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وسجل الثنائي الجديد القادم من إنبي هدفين خلال اللقاء، بعدما افتتح علي محمود التسجيل، وأضاف أقطاي عبد الله الهدف الثاني، قبل أن يختتم أحمد سيد زيزو ثلاثية الأهلي، فيما أهدر سفيان بنجديدة ركلة جزاء في الشوط الأول تصدى لها حارس بادالونا.

ويستمر معسكر الأهلي في إسبانيا حتى 20 أغسطس الجاري، ويتخلله خوض تدريبات مكثفة وعدد من المباريات الودية، أبرزها مواجهة برشلونة يوم 19 أغسطس في بطولة كأس خوان جامبر.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الشرقية إنبي، فيما يختتم الدور الأول بمواجهة وادي دجلة، ويخوض الفريق 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري، على أن تختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 8 مارس، وتختتم منافسات المسابقة يوم 28 مايو، وفقًا للجدول المعلن، مع إمكانية إجراء تعديلات على مواعيد شهر مايو وفقًا لأجندة نهائيات البطولات القارية.

علي محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأهلي جمهور الأهلي يوروبا الإسباني توسكا زيزو برشلونة

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