تحذير .. الجفاف الشديد خطر مميت في الصيف .. هذه علاماته وعلاجه

يُعد الجفاف الشديد حالة طبية طارئة تهدد الحياة وتحدث عندما يفقد الجسم كميات هائلة من السوائل والأملاح المعدنية (الإلكتروليتات) تمنعه من أداء وظائفه الطبيعية.

وفي فصل الصيف، يتفاقم الخطر بسبب التعرق المفرط المرتبط بارتفاع درجات الحرارة.

العلامات التحذيرية للجفاف الشديد

تتطلب الأعراض التالية تدخلاً فورياً في الطوارئ:

العطش الشديد للغاية.

غياب التبول تماماً أو يصبح لون البول داكناً وقليلاً جداً.

الدوخة، الارتباك، أو الدوار الحاد عند محاولة الوقوف.

سرعة ضربات القلب والتنفس السريع.

برودة الجلد وجفافه الشديد.

الخمول الشديد، الإغماء، أو فقدان الوعي.

علاج الجفاف الشديد

على عكس الجفاف الخفيف أو المتوسط الذي يمكن التعامل معه من خلال الإكثار من السوائل المنزلية، فإن الجفاف الشديد لا يُعالج بالمنزل أبداً بل يحتاج إلى بروتوكول علاجي عاجل:

النقل الفوري للطوارئ

يجب الاتصال بالإسعاف أو التوجه مباشرة إلى قسم الطوارئ في المستشفى للحصول على الرعاية الفورية ومنع حدوث تلف في أعضاء الجسم الحيوية مثل الكلى والدماغ.

المحاليل الوريدية (IV Fluids)

تعد الطريقة الأساسية والأسرع في المستشفيات لإعادة التوازن المفقود.

تعطي السوائل والأملاح مباشرة عبر الوريد لضمان امتصاصها بالكامل وبسرعة فائقة لتصحيح اضطرابات الصوديوم والبوتاسيوم.

الفحوصات التشخيصية

يجري الفريق الطبي تحاليل دم لفحص مستويات الإلكتروليتات وكفاءة وظائف الكلى، إلى جانب اختبارات بول لتقييم درجة التركيز وسرعة الاستجابة للعلاج.