طريقة عمل البابا غنوج بالوصفة الأصلية

إذا كنتي تودين تقديم أكلات لذيذة يمكن أن نقدم لكي طريقة عمل البابا غنوج

المكونات

2 حبة باذنجان رومي كبير

2 ملعقة كبيرة طحينة

1–2 فص ثوم مهروس

عصير نصف ليمونة

1 ملعقة كبيرة خل

1–2 ملعقة كبيرة زيت

ملح حسب الرغبة

رشة كمون

بقدونس مفروم للتزيين



الطريقة

1. اشوي الباذنجان على النار مباشرة أو في الفرن حتى يطرى تمامًا ويحترق القشر من الخارج؛ الشوي على النار يعطيه طعمًا مدخنًا مميزًا.



2. اتركيه يبرد قليلًا، ثم قشريه وتخلصي من الجزء المحروق.



3. اهرسي الباذنجان بالشوكة، ولا تضربيه في الخلاط حتى يظل قوامه مظبوطًا.



4. أضيفي الطحينة، الثوم، الليمون، الخل، الملح والكمون.



5. قلّبي جيدًا، ثم أضيفي الزيت تدريجيًا.



6. ذوقي واضبطي الليمون والملح حسب رغبتك.



7. زينيه بزيت الزيتون والبقدونس ورشة كمون.

بعد الشوي، ضعي الباذنجان في مصفاة 10 دقائق قبل الهرس حتى يتخلص من الماء الزائد، وسيكون البابا غنوج كريمي ومش سايح.