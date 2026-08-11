بخطوات سهلة.. طريقة عمل ساندوتشات شاورما اللحمة في المنزل

تعد شاورما اللحمة من الوجبات السريعة التي تحظى بشعبية كبيرة، ويمكن تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة، للحصول على ساندوتشات شهية تشبه تلك التي تقدمها المطاعم.

مقادير شاورما اللحمة

- نصف كيلو لحم بقري مقطع شرائح رفيعة جدًا.

- 2 ملعقة كبيرة خل أبيض.

- 2 ملعقة كبيرة زيت.

- عصير ليمونة كبيرة.

- فص ثوم مفروم.

- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

- نصف ملعقة صغيرة سبع بهارات.

- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

- رشة قرفة حسب الرغبة.

- ملح حسب الرغبة.

- عيش شامي أو سوري.

- طحينة.

- بقدونس مفروم.

- طماطم وبصل شرائح.

- خيار مخلل.

طريقة تحضير شاورما اللحمة

في البداية، توضع شرائح اللحم في وعاء، ويضاف إليها الخل والزيت وعصير الليمون والثوم والبابريكا والبهارات والفلفل الأسود والقرفة والملح، ثم تقلب المكونات جيدًا حتى تتشرب اللحمة التتبيلة.

يغطى الوعاء ويوضع في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل، ويفضل تركه طوال الليل للحصول على نكهة أقوى.

بعد ذلك، تسخن مقلاة واسعة على نار عالية جدًا، ويضاف القليل من الزيت، ثم توضع شرائح اللحمة على دفعات حتى تحصل على لون ذهبي مميز وتنضج جيدًا، مع تجنب ازدحام المقلاة حتى لا تفقد اللحمة حرارتها وتتحول إلى السلق بدلًا من التحمير.

تجهيز ساندوتشات الشاورما

يفرد العيش الشامي أو السوري، ثم تدهن طبقة من الطحينة، وتضاف كمية مناسبة من شاورما اللحمة، مع البقدونس والطماطم والبصل والخيار المخلل حسب الرغبة.

يلف الساندوتش بإحكام، ثم يوضع في المقلاة الساخنة مرة أخرى لبضع دقائق حتى يصبح الخبز ذهبيًا ومقرمشًا من الخارج.

ويمكن تقديم ساندوتشات شاورما اللحمة مع البطاطس المقلية والمخللات، لتصبح وجبة منزلية متكاملة بطعم قريب من المطاعم.