تشغيل التكييف والكاتيل معا.. الكهرباء تحذر أصحاب هذه العدادات

تختلف احتياجات كل وحدة سكنية من الأجهزة الكهربائية ،فمع تزايد عدد الأجهزة الكهربائية وارتفاع الأحمال داخل المنازل. و تشغيل أكثر من جهاز مرتفع الاستهلاك في الوقت نفسه، قد تتعرض شبكة الكهرباء الداخلية لضغط يفوق قدرتها، ما يرفع مخاطر سخونة الأسلاك وتلف العزل وحدوث أعطال قد تمتد إلى الأجهزة نفسها.

وحذرت هندسة كهرباء التحرير – بدر، قطاع السادات، من استمرار تشغيل الأجهزة ذات الأحمال المرتفعة على عداد الكهرباء مسبق الدفع بنظام «1 فاز» إذا تجاوزت الأحمال القدرة المسموح بها، موضحة أن زيادة عدد التكييفات والأجهزة الحرارية داخل الشقة قد تجعل الترقية إلى عداد «3 فاز» ضرورة فنية للحفاظ على سلامة الشبكة والأجهزة.

تشغيل الأجهزة الثقيلة والضغط على عداد الكهرباء

يعتمد عداد الكهرباء 1 فاز على دخول الكهرباء إلى الوحدة السكنية من خلال فازة واحدة بجهد 220 فولت، وهو ما يجعله مناسبًا للأحمال المحدودة والمتوسطة.

لكن عند تشغيل عدة أجهزة مرتفعة الاستهلاك في الوقت نفسه، مثل التكييفات والسخانات الكهربائية والأفران والميكروويف وغسالات الأطباق والكاتيل، يزداد التيار المسحوب من المسار الكهربائي نفسه، وهو ما يرفع الضغط على الأسلاك والتوصيلات واللوحة الداخلية للمنزل.

وتزداد المشكلة بصورة أكبر عندما تعمل هذه الأجهزة في توقيت واحد، إذ يمكن أن يرتفع الحمل اللحظي بصورة كبيرة، ما قد يؤدي إلى فصل الكهرباء أو سخونة التوصيلات، وفي حالة وجود شبكة داخلية غير مناسبة أو أسلاك غير مؤهلة للأحمال، قد يصل الأمر إلى تلف العزل أو حدوث ماس كهربائي.

لو عندك ٣ تكييفات راجع قدرة العداد

وأوضحت هندسة كهرباء بدر - التحرير أن وجود 3 تكييفات أو أكثر داخل الشقة يمثل أحد المؤشرات المهمة التي تستدعي مراجعة قدرة العداد والشبكة الداخلية، خاصة إذا كانت التكييفات تعمل في الوقت نفسه.

وتزداد الحاجة إلى إعادة تقييم قدرة التغذية الكهربائية عند وجود تكييف مركزي أو مجموعة من الأجهزة الحرارية التي تعمل بالتزامن، مثل السخان الكهربائي والفرن والميكروويف وغسالة الأطباق والكاتيل.

وأشارت إلى أن تشغيل هذه الأجهزة معًا قد يرفع سحب التيار إلى مستويات كبيرة، بما يجعل الاعتماد على فازة واحدة غير مناسب للأحمال المرتفعة.

ماذا يحدث للأسلاك عند زيادة الأحمال؟

عندما يمر تيار كهربائي أكبر من قدرة الأسلاك المصممة لتحمله، ترتفع درجة حرارتها. ومع استمرار التحميل الزائد، يمكن أن يتأثر العزل المحيط بالأسلاك، خصوصًا إذا كانت الشبكة قديمة أو مقطع الأسلاك غير مناسب للأحمال المستخدمة.

ولا تتوقف المخاطر عند الأسلاك فقط، إذ يمكن أن تتعرض المفاتيح والقواطع والتوصيلات ونقاط التلامس إلى سخونة زائدة، ما يزيد احتمالات حدوث أعطال كهربائية.

ماهي الأجهزة التي ترفع الأحمال؟

تشمل الأجهزة التي قد ترفع الأحمال بصورة ملحوظة:

التكييفات، خصوصًا عند تشغيل أكثر من جهاز في الوقت نفسه.

السخان الكهربائي.

الفرن الكهربائي.

غسالة الأطباق.

الميكروويف.

الكاتيل.

بعض الغسالات والأجهزة ذات المحركات ذات القدرة المرتفعة.

ويصبح تشغيل عدد كبير من هذه الأجهزة في توقيت واحد أكثر خطورة إذا كانت قدرة التغذية الكهربائية للشقة لا تتناسب مع إجمالي الأحمال.

أسباب تعديل قدرة العداد إلى 3 فاز

ويمكن أن يكون عداد 1 فاز مناسبًا للوحدات التي تعتمد على أحمال محدودة، مثل الإضاءة والثلاجة والتلفزيون والغسالة والأجهزة المنزلية الأساسية، إلى جانب تكييف واحد أو أحمال تكييف محدودة وفق القدرة التي تسمح بها شبكة الوحدة والعداد.

لكن مع زيادة عدد الأجهزة وارتفاع الأحمال، لا ينبغي الاكتفاء بالنظر إلى عدد الأجهزة فقط، وإنما يجب إجراء معاينة فنية لتحديد إجمالي الحمل وقدرة الأسلاك واللوحة والعداد على تحمله.

ويعتمد نظام 3 فاز على ثلاث فازات منفصلة، بما يسمح بتوزيع الأحمال الكهربائية عليها بدلًا من تحميل مسار واحد بكل الأجهزة.

فعلى سبيل المثال، يمكن توزيع تكييفات وأجهزة مختلفة على الفازات الثلاث، بحيث لا تتركز الأحمال المرتفعة في مسار واحد، وهو ما يساعد على تقليل الضغط على الشبكة الداخلية وتحسين توزيع الحمل.

إجراءات تعديل قدرة العداد

تقديم طلب إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك لزيادة القدرة، ، و بطاقة الرقم القومي وآخر إيصال كهرباء أو كارت العداد، إلى جانب مستند ملكية أو إيجار الوحدة بحسب الحالة.

وتقوم الشركة بإجراء معاينة فنية لتحديد الأحمال المطلوبة وحالة الأسلاك الصاعدة «الريزر» والشبكة، ثم تحدد قيمة المقايسة والرسوم اللازمة للترقية.

وبعد استكمال الإجراءات وسداد المستحقات، يتم تنفيذ أعمال الترقية وتركيب العداد الجديد وفق المواصفات الفنية التي تحددها شركة توزيع الكهرباء.