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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لا تقترب من عداد الكهرباء.. غرامات مالية واتهام بسرقة التيار

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

 عداد الكهرباء (سواء العداد القديم أو مسبق الدفع "أبو كارت")،قد يتعطل فجأة  مما يعرض صاحبه لتهمة "سرقة التيار الكهربائي".

للحماية  من الغرامات المالية الضخمة والمساءلة القانونية، أوضحت هندسة كهرباء التحرير - بدر التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء الدليل القانوني والصحيح للتعامل مع الموقف بالتفصيل:

 أولاً:  تجنب الحلول اليدوية

- لا تحاول فتح غطاء العداد (الروزيتة) نهائياً.

- لا تلمس الأختام الرسمية الموجودة على العداد أو تفكها.

- لا تحاول التلاعب بالأسلاك أو عمل "وصلات خارجية" لتشغيل الكهرباء مؤقتاً.

 النتيجة: أي إقتراب من العداد دون فني الشركة يعتبر قانوناً "شروع في سرقة تيار" أو "تلاعب"، وسيتم تحرير محضر فوري ضدك بغرامات تصل لعشرات الآلاف.

 ثانياً:  العلامات المؤكدة لتعطل العداد 

- شاشة العرض (LCD): إختفاء الأرقام والبيانات تماماً أو تحول الشاشة إلى اللون الأسود (في العدادات الرقمية ومسبقة الدفع).

- تلف وتآكل الهيكل الخارجي: وجود شروخ في الزجاج، أو ذوبان في البلاستيك المحيط بالعداد نتيجة إرتفاع درجات الحرارة.

آثار إحتراق: ظهور علامات تفحم سوداء عند مخارج ومداخل الأسلاك (الروزتة) أو انبعاث رائحة شياط من العداد.

- جمود وتوقف العداد: تشغيل الأجهزة الثقيلة (مثل التكييف أو السخان) مع ثبات القراءة أو توقف المؤشر تماماً عن الحركة لفترة طويلة.

- الإستهلاك الوهمي: إستمرار العداد في تسجيل القراءات وعد النبضات بسرعة حتى بعد فصل المفتاح الرئيسي (العمومي) لشقتك.

 ثالثاً: الإجراءات الرسمية 

-  توجه مباشرة إلى مقر هندسة الكهرباء (شبكة الكهرباء) التابع لها عقارك، وإذهب إلى (قسم العدادات) لتقديم بلاغ رسمي بوجود عطل.

-  قم بطلب إجراء "إختبار دقة قياس" أو فحص معاينة للعداد لتحديد سبب العطل.

- سيرسل القسم فني مختص إلى منزلك لفحص العداد. سيتأكد الفني أولاً من سلامة الأختام لإثبات أن العطل "فني وطبيعي" وليس ناتجاً عن تخريب.

بناءً على تقرير الفني، سيتم إما إصلاح العطل فوراً، أو إستبدال العداد التالف بعداد جديد مسبق الدفع (كارت).

 رابعاً: كيف يتم حساب المستحقات المالية 

لا تقلق من ضياع رصيدك أو تراكم المديونيات؛ فالشركة ملتزمة بـ التسوية المالية العادلة:

- إذا كان هناك رصيد في الكارت: يتم تصفية الرصيد القديم ونقله بالكامل إلى العداد الجديد.

- إذا توقف العداد عن تسجيل الإستهلاك: يتم حساب متوسط إستهلاكك الفعلي لآخر 3 أشهر سابقة على العطل، وتدفعه دون أي غرامات أو زيادات تعسفية.

 خامساً: الأوراق المطلوبة 

قبل التحرك إلى مقر الشركة، جهز المستندات التالية لسرعة إنهاء الإجراءات:

- صورة بطاقة الرقم القومي (مع الأصل للاطلاع).

- صورة من عقد ملكية أو إيجار العين (الشقة/المحل).

- إيصال كهرباء قديم أو رقم العداد.

- كارت الشحن الخاص بالعداد (إذا كان عدادك بالكارت).

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