رئيس قطاع الآثار المصرية: كشف كوم الخلجان يوثق استيطانا بشريا امتد لأكثر من 6 آلاف عام

قال محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إن منطقة أم الخلجان بمحافظة الدقهلية تزخر بالاكتشافات الأثرية، موضحًا أن الموقع ظل مأهولًا لأكثر من 6 آلاف عام، منذ عصور ما قبل الأسرات مرورًا بالعصرين اليوناني والروماني.

وأوضح عبد البديع خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الكشف الجديد يقدم معلومات مهمة عن الاستيطان البشري والتطور الحضاري في دلتا النيل، إذ يضم جبانة تعود إلى عصور ما قبل الأسرات، إلى جانب موقع سكني يرجع إلى عصر الانتقال الثاني وفترة الهكسوس، بما يعكس مراحل مهمة من تاريخ مصر القديم.

وأشار إلى أن الكشف يرصد تطور الطقوس الجنائزية، إذ كان الدفن في عصور ما قبل الأسرات يتم داخل حفر رملية، غالبًا في وضع القرفصاء، قبل أن تتطور المقابر لاحقًا إلى منشآت تضم حجرات مخصصة للدفن والقرابين.