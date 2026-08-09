حريق توكتوك شاب.. والأسرة: فقدنا مصدر الرزق الوحيد لنا

تعرض "توكتوك" لشاب مكافح يبلغ من العمر 16 عامًا للحريق الكامل، ليفقد بذلك مصدر الرزق الوحيد الذي يعول به أسرته بعد وفاة والده بمركز الشهداء.

​الشاب، وهو الابن الأكبر لإخوته، كان يسعى جاهداً بكل ما أوتي من قوة لتوفير القوت اليومي لعائلته ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة، إلا أن حريق "التوكتوك" جاء ليغلق باب رزقهم الوحيد ويترك الطالب وأسرته في مواجهة ظروف قاسية للغاية.

​وقد آثار المنظر الحزين ودموع الشاب على خسارة "أكل عيشه" موجة من التعاطف، مما يدعو جميع أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة للتكاتف والمساهمة في تخفيف هذه الأزمة، والعمل على توفير "توكتوك" جديد يعيد للأسرة مصدر دخلها.