ضبط كيان غير مرخص لتصنيع المواد الغذائية وحلوى المولد غير الصالحة للاستهلاك بالمنوفية

نجحت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بالاشتراك مع مديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء، من ضبط كيان مخالف وغير مرخص لتصنيع المواد الغذائية وحلوى المولد، وتم التحفظ على كميات من السلع الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 9 محاضر مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وغش تجارى وعدم مطابقة المواصفات والاشتراطات الفنية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاَ على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد محافظ المنوفية بتضافر الجهود وتكثيف الرقابة الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمنشآت التجارية لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بصحة وسلامة المواطنين.