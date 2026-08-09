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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إنهاء حياة شخص بطلقات نارية في تجدد خصومة ثأرية في المنيا

جثة صورة أرشيفية
جثة صورة أرشيفية
ايمن رياض

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة، بسبب خصومة ثأرية بين عائلتين بإحدى قرى مركز المنيا، ترجع الي عام 2005 تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى ،وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت أجهزة الأمن بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، بفيد تلقي بلاغا من الأهالي بسماع دوي إطلاق أعيرة نارية بالقرب من قرية الشرفا، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال تبين مقتل ع. ر. ج، بطلقات نارية متفرقة أودت بحياته، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الصدر.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة مرتبطة بخصومة ثأرية سابقة بين عائلة المجني عليه وعائلة المتهم، على خلفية خلافات تعود إلى عام 2025 بسبب نزاع على حراسة قطعة أرض بمنطقة الكمين في المنيا الجديدة، أدت إلى مقتل شخصين، فيما جرى ضبط وحبس عدد من المتهمين وقتها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق

المنيا ثأر إنهاء حياة جثة

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