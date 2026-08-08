محافظ المنيا يوجه بسرعة تنفيذ التأشيرات الخاصة بالطلبات الجماهيرية

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بسرعة تنفيذ التأشيرات الخاصة بالطلبات الجماهيرية وعدم تأخيرها، مؤكدًا أن الاستجابة لمطالب المواطنين وسرعة تقديم الخدمات تمثل أولوية في العمل التنفيذي، ومكلفًا رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية بمتابعة تنفيذ التكليفات الصادرة والتنسيق المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لرصد أي مشكلات أو معوقات تواجه المواطنين داخل القرى والتعامل معها بصورة عاجلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقده محافظ المنيا مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر المحافظة، حيث استعرض أعضاء البرلمان عددًا من الطلبات والموضوعات المرتبطة باحتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، ووجّه المحافظ بسرعة الاستجابة لعدد من الطلبات، مع تكليف الجهات التنفيذية المختصة بسرعة فحص ودراسة باقي المطالب واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأكد اللواء عماد كدواني أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ التكليفات الصادرة بشأن الطلبات الجماهيرية، وعدم تأخيرها، بما يضمن سرعة حصول المواطنين على الخدمات المستحقة، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية للتعامل مع المطالب وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية.

وأشار المحافظ إلى أن التواصل المباشر مع أعضاء البرلمان يمثل قناة مهمة للتعرف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يسهم في سرعة حل المشكلات، وتحسين مستوى الخدمات، وتوصيلها إلى المواطنين في أماكن إقامتهم.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء البرلمان بحرص محافظ المنيا على عقد اللقاءات الدورية والاستماع إلى مطالب المواطنين، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق مع الجهاز التنفيذي، وتفعيل التواصل المباشر مع المواطنين داخل القرى، بما يدعم سرعة الاستجابة لمطالبهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.