هربا من الحر ..مصرع طالب غرقا أثناء الاستحمام في نهر النيل بأبوقرقاص جنوب المنيا

لقي طالب مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل، في أثناء الاستحمام هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا.

تلقت أجهزة الأمن في بالمنيا ، بلاغًا من مستشفى الفكرية المركزي، يفيد بوصول ع.م ع، 12 عاما، طالب بالصف الخامس الابتدائي، مقيم بمركز أبوقرقاص، جثة هامدة، بادعاء الغرق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، وبالفحص وسؤال والد الطالب، 43 عاما، فلاح، أفاد بأن نجله كان يستحم داخل مجرى نهر النيل بناحية بني حسن، ونظرًا لعدم إجادته السباحة جرفه التيار، ما أدى إلى غرقه.

وأوضح والد الطالب أن الأهالي تمكنوا من انتشاله من المياه ونقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أن الأطباء أكدوا وفاته.

عدم وجود شبة جنائية

وبتوقيع الكشف الطبي على جثمان الطالب بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، مع عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ملابسات الواقعة