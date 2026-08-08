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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 13 ألف لتر مواد بترولية قبل تهريبها خلال حملات رقابية بالمنيا

محطات وقود
محطات وقود
ايمن رياض

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية ومحطات الوقود ومنافذ صرف السلع المدعمة، والتصدي بكل حسم لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، مع متابعة جودة السلع المعروضة والتأكد من توافرها وطرحها للمواطنين بصورة منتظمة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية التي نفذتها المديرية أسفرت عن تحرير 294 مخالفة تموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنوعت بين مخالفات للمواد البترولية والمخابز البلدية والأسواق ومنافذ صرف السلع التموينية، إلى جانب ضبط كميات من السلع المدعمة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مجال المواد البترولية، أسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر، تضمنت محضرين لتجميع المواد البترولية بمحطات الوقود، والتحفظ على 5 آلاف و575 لتر بنزين 80 و7 آلاف و885 لتر سولار، بإجمالي 13 ألفًا و460 لترًا، قبل الاستيلاء عليها والاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم تحرير محضر لإدارة محطة وقود «طلمبة رصيف» دون ترخيص، مع مصادرة كمية من المواد البترولية، ومحضر آخر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي إطار حماية الدعم وضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها، تمكنت الحملات من ضبط قضيتين، والتحفظ على 6 شكائر دقيق بلدي مدعم وكميات من الخبز البلدي المدعم، قبل التصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء، بما يمثل تعديًا على حقوق المواطنين وإهدارًا للسلع المدعمة.

كما أسفرت الحملات على المخابز البلدية عن تحرير 177 مخالفة، شملت 56 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، و15 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 مخالفات لعدم وجود ميزان بالمخبز، و24 مخالفة لعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، و34 مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين، و31 مخالفة لعدم إعطاء بون صرف، و14 مخالفة لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 61 محضرًا، تضمنت ضبط 13 محضرًا لسلع مجهولة المصدر، والتحفظ على 4.5 طن من سماد سوبر فوسفات، و300 كجم سكر، و1000 لتر منظفات سائلة، و17 شيكارة ردة، و25 شيكارة معجون دهانات، إلى جانب كميات من السجائر ومسحوق الغسيل.

كما تمكنت الحملات من ضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم تحرير 4 محاضر والتحفظ على 91 كجم فراخ، و80 زجاجة مشروب غازي، و7 عبوات مكسبات لون صناعي، فضلًا عن تحرير 6 محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية ومصادرة كميات من اللحوم البلدية، و28 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، و14 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار.

مخالفات تموينية

وفيما يتعلق بالبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، تم تحرير 50 محضرًا، تنوعت بين الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف، وذلك في إطار إحكام الرقابة على منظومة صرف السلع المدعمة ومنع أي ممارسات تؤثر على انتظام تقديم الخدمة للمواطنين.
 

محافظ المنيا مديرية التموين حملات تموينية السوق السوداء مواد بترولية

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