قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
الحصار على إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط
هجوم حوثي جديد على المخا.. الجيش اليمني يسقط 5 مسيرات وصاروخين
هل يتزوج الرجل غير زوجته في الجنة؟.. 7 بشارات لكل امرأة صبورة
قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان
الزمالك يصعد ضد بيزيرا.. ملف شامل وشكوى محتملة لـ فيفا
«تنظيم الاتصالات» عن خط عمرو عمارة: العقد صحيح.. وسيتم محاسبة الفرع حال ثبوت إساءة الاستخدام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأوكازيون الصيفي.. هل التخفيضات حقيقية أم مجرد خدعة تجارية| الشعبة تجيب

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع انطلاق موسم الأوكازيون الصيفي، يبحث كثير من المواطنين عن فرص حقيقية لشراء الملابس بأسعار مخفضة، خاصة مع تزايد الاحتياجات استعدادًا لموسم المدارس والجامعات.

 وفي المقابل، يظل السؤال الأهم لدى المستهلكين: هل التخفيضات المعلنة داخل المحال حقيقية بالفعل، أم أنها مجرد وسيلة لجذب المواطنين للشراء؟

وتزداد أهمية التأكد من حقيقة العروض ونسب الخصم المعلنة، خاصة أن موسم التخفيضات يمثل فرصة للتاجر للتخلص من المنتجات المتبقية لديه، وفي الوقت نفسه يتيح للمستهلك شراء احتياجاته بأسعار أقل، وفقًا للسلع المشاركة في الأوكازيون وسياسة كل متجر.

حقيقة تخفيضات الأوكازيون الصيفي

كشفت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، حقيقة التخفيضات المقدمة خلال الأوكازيون الصيفي، مؤكدة أن العروض تأتي في إطار تصفية الموسم الصيفي والتخلص من المخزون قبل الاستعداد للموسم الشتوي.

وأضافت سماح هيكل، خلال لقائها مع سارة مجدي وحياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التخفيضات حقيقية وليست مجرد خدعة تجارية، موضحة أن التجار يسعون إلى تصريف المنتجات المتبقية لديهم بأسعار مخفضة، بهدف توفير السيولة اللازمة لشراء بضائع الموسم الشتوي.

هل التخفيضات تختلف من محل لآخر؟

وأوضحت أن التاجر يحدد المنتجات التي يشارك بها في الأوكازيون وفقًا لحجم المخزون الموجود لديه، مشيرة إلى أن زيادة كمية المنتجات المتبقية قد تدفع التاجر إلى تقديم نسب تخفيض أكبر، بينما يمكن أن يكتفي بتخفيضات محدودة إذا كان حجم البضاعة المتبقية لديه قليلًا.

وأكدت أن المشاركة في الأوكازيون ليست إجبارية، وبالتالي يمكن للمستهلك أن يجد داخل المحل الواحد بعض المنتجات التي تحمل تخفيضات، بينما تكون منتجات أخرى خارج العروض، وذلك وفقًا لسياسة كل تاجر وحجم المخزون المتاح لديه.

رقابة على الأسواق خلال الأوكازيون

وأشارت سماح هيكل إلى أن التاجر حريص على الحفاظ على مصداقيته أمام المستهلك، إلى جانب وجود رقابة على الأسواق خلال فترة الأوكازيون، للتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة للعروض والتخفيضات.

ولفتت إلى أن المخالفات قد تعرض أصحابها لغرامات وعقوبات تصل في بعض الحالات إلى الحبس، وهو ما يمثل عاملًا مهمًا لضمان جدية العروض وحماية حقوق المستهلكين.

الأوكازيون فرصة للتاجر والمستهلك

وأكدت أن الأوكازيون الصيفي يحقق فائدة مشتركة لكل من التاجر والمستهلك، إذ يساعد أصحاب المحال على تصريف المخزون المتبقي وتجديد بضائعهم استعدادًا للموسم الشتوي، بينما يمنح المواطنين فرصة للحصول على احتياجاتهم بأسعار أقل.

وأضافت أن أهمية التخفيضات تزداد خلال الفترة الحالية، خاصة مع اقتراب موسم المدارس والجامعات، وما يصاحبه من زيادة احتياجات الأسر لشراء الملابس والمستلزمات المختلفة.

وشددت على أن المستهلك يمكنه الاستفادة من الأوكازيون من خلال مقارنة الأسعار والتخفيضات بين المحال المختلفة، واختيار المنتجات التي يحتاج إليها بالفعل، خاصة أن نسب الخصم والمنتجات المشاركة تختلف من تاجر إلى آخر وفقًا لحجم المخزون وسياسة كل محل.

موسم الأوكازيون الصيفي موسم المدارس والجامعات تخفيضات الأوكازيون الصيفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

عمرو دياب

80 ألف جنيه.. سعر حذاء عمرو دياب في حفل يلا ساحل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

حرائق غير مسبوقة تجتاح بريتش كولومبيا وتدفع الآلاف للفرار وسط طلب عاجل للدعم الفيدرالي

حرائق غير مسبوقة تجتاح بريتش كولومبيا وتدفع الآلاف للفرار وسط طلب عاجل للدعم الفيدرالي

قصف مدفعي للاحتلال وإطلاق نار كثيف شمال ووسط قطاع غزة

قصف مدفعي للاحتلال وإطلاق نار كثيف شمال ووسط قطاع غزة

"موديز": سباق البنوك لتبني الذكاء الاصطناعي يضعها تحت رحمة شركات وادي السيليكون

"موديز": سباق البنوك لتبني الذكاء الاصطناعي يضعها تحت رحمة شركات وادي السيليكون

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد