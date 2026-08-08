قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
الحصار على إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط
هجوم حوثي جديد على المخا.. الجيش اليمني يسقط 5 مسيرات وصاروخين
هل يتزوج الرجل غير زوجته في الجنة؟.. 7 بشارات لكل امرأة صبورة
قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان
الزمالك يصعد ضد بيزيرا.. ملف شامل وشكوى محتملة لـ فيفا
«تنظيم الاتصالات» عن خط عمرو عمارة: العقد صحيح.. وسيتم محاسبة الفرع حال ثبوت إساءة الاستخدام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: مفاوضات فتح مضيق هرمز تواجه فجوة بين التصريحات الأمريكية والموقف الإيراني

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن المشهد المتعلق بمضيق هرمز يشهد حالة من الغموض، في ظل تصريحات أمريكية متفائلة بقرب التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان وإيران بشأن تنظيم حركة الملاحة، مقابل غياب تصريحات إيرانية واضحة حول وجود مفاوضات مباشرة، موضحا أن هناك مسارين متوازيين، الأول يتعلق بالتواصل الأمريكي الإيراني، والثاني بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن إدارة وتنظيم حركة السفن في المضيق، كما أن التقارير تتحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق يسمح بفتح المضيق لمدة 60 يومًا وفق ترتيبات محددة لحركة السفن.

وأضاف سيد أحمد، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن تنظيم المرور لا يعني بالضرورة فتح المضيق بشكل تلقائي، إذ يرتبط الأمر بمسار التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، خاصة ما يتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ورفع العقوبات عن النفط الإيراني، ووقف التصعيد على عدد من الجبهات، مشيرا إلى أن إعادة فتح المضيق ورفع القيود عن النفط الإيراني تعيد إلى الواجهة بنودًا سبق طرحها في مذكرة تفاهم، كما أن انعدام الثقة بين الطرفين يجعل الوصول إلى اتفاق شامل أمرًا معقدًا، في ظل تمسك إيران بدور أكبر في إدارة المضيق ورفض الولايات المتحدة الاعتراف بسيطرة إيرانية عليه.

وأكد خبير العلاقات الدولية أن إيران نجحت إلى حد كبير في تحويل مضيق هرمز إلى أولوية في الصراع مع الولايات المتحدة، بعدما كان الملف النووي يمثل الهدف الاستراتيجي الأساسي، موضحًا أن استمرار إغلاق المضيق أو تهديد حركة الملاحة له تداعيات اقتصادية عالمية، من بينها ارتفاع أسعار النفط وتأثر حركة تصدير السلع من منطقة الخليج، وفي المقابل، أشار إلى أن الولايات المتحدة لم تتمكن حتى الآن من إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها بالقوة، بسبب استمرار المخاطر الأمنية التي تجعل شركات الشحن والتأمين مترددة في المجازفة بالمرور، وهو ما دفع واشنطن إلى العودة لمسار الحوار الدبلوماسي بدلًا من استمرار التصعيد العسكري.

مضيق هرمز أمريكية عمان إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

عمرو دياب

80 ألف جنيه.. سعر حذاء عمرو دياب في حفل يلا ساحل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

اسعار السبائك الذهب

ارتفاع جديد.. سعر سبيكة 10 و20 جراما عيار 24

نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق رياض الأطفال بالأزهر

بعد إتاحتها رسميًا.. تفاصيل نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق رياض الأطفال بالأزهر 2026

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد