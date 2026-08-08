ضربها بشومة.. الإعدام شنقا لعامل أنهى حياة زوجته في مطاي بالمنيا

أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم، حكما بمعاقبة «عبد اللطيف . م . ر 27 سنة»، عامل ومقيم بتحدي قري مركز مطاي في محافظة المنيا، بالاعدام شنقا، لقيامه بقتل زوجته «ح، أ، م، 24 سنة»، ربه منزل ، مع سبق الاصرار ، بالتعدي عليها بـ (عصا شومه)، بسبب خلافات بينهما، مما تسبب في مصرعها وإسقاط حملها، وذلك في غضون شهر ابريل من العام الماضي، وفقا لامر الإحالة الصادر عن النيابة العامة.

ووفقا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، فإنه بتاريخ 28 أبريل 2025, قام المتهم «عبد اللطيف، م، ر، 27 سنة» بالتعدي المجني عليها زوجته «ح، أ، م، 24 سنة» ، مستخدما (عصا شومة) بالضرب علي جميع أجزاء جسمها حتي فارقت الحياه، بسبب خلافات بينهما.

وتسبب المتهم وفقا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، بارتكاب جريمة إسقاط إمرأة حامل، زوجته (المجني عليها), عمدا محرزا أداة " عصا" ما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص دون وجود مسوغ قانوني لحيازتها أو أحرزها

تلقت الأجهزة الأمنية بالمحافظة، بلاغا بقيام عامل أنهاء حياة زوجته لخلافات بينهما ، تم القبض علي المتهم والإداه المستخدمة وإحالته النيابة العامة التي تولت التحقيقات

وأحال المحامى العام الاول لنيابات شمال المنيا، المتهم للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالقتل العمد ، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين.

