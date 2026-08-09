أول فرحتي.. أشرف زكي يحتفل بعيد ميلاد ابنته مايا

احتفل الفنان أشرف زكى بعيد ميلاد ابنته مايا، وحرص على مشاركة متابعيه أجواء الاحتفال، الذى شهد حضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء.

ووجه أشرف زكى رسالة مؤثرة إلى ابنته بهذه المناسبة، عبر حسابه على إنستجرام معبرًا عن حبه الكبير لها، حيث كتب: «هذا اليوم انتظرته دائمًا، لأنه اليوم هو أول فرحتى، لأنه اليوم فيه ولدت أجمل ما في دنيتى، إنها حبيبتى وقلبى وعمرى مايا».

وأضاف: «كل سنة وانتي فى سعادة ورزق وأتم صحة يا قلب بابا».

وكان الفنان أشرف زكي حرص على تهنئة زوجته الفنانة روجينا بمناسبة عيد ميلادها، موجّهًا لها رسالة رومانسية مؤثرة عبّر فيها عن مدى حبه وامتنانه لوجودها فى حياته.

وكتب أشرف زكي عبر حسابه على إنستجرام: «كل سنة وإنتِ طيبة يا حبيبتى... إنتِ مش بس زوجة، إنتِ الروح، والأمان، والظهر اللى عمره ما اتكسر. أنا بيكي، وليكى، ومفيش في الدنيا دى حاجة تقدر تعوض وجودك فى حياتي».

وأضاف: «إنتِ أكبر من أي مسمي، إنتِ ضهري اللى ثابت، وسندي اللي عمره ما مال، وكل خطوة نجحت فيها كان وراها وجودك وإيمانك بيا».





