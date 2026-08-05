أشرف زكي: تفعيل حق الأداء العلني يحفظ حقوق الفنانين ويضمن عوائد متجددة عن إعادة عرض الأعمال

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن حق الأداء العلني يمثل ضمانة أساسية لحصول الفنانين والمبدعين المشاركين في الأعمال الفنية، من ممثلين ومخرجين ومؤلفين، على مقابل مادي عند إعادة عرض أعمالهم أو بثها عبر القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية.

وقال أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن هذا الحق يضمن حصول أصحاب المهن الفنية على عوائد مالية متجددة مع كل إعادة عرض للأعمال، مشيرًا إلى أن تحصيل هذه المستحقات وتوزيعها يتم من خلال جمعيات وجهات متخصصة تعمل على تنظيم عمليات التحصيل وحماية حقوق أصحابها.

وتابع أن النائب الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، طالب بضرورة تفعيل حق الأداء العلني، حيث عقدت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي اجتماعات مع جموع الفنانين لمناقشة آليات تفعيل هذا الحق بما يضمن الحفاظ على حقوق أعضائها المادية والأدبية.

تشمل حقوق إعادة العرض

وأشار إلى أنه يرى عدد كبير من الفنانين أنه حق أصيل يحمي إبداعهم ويضمن استمرار استفادتهم من أعمالهم، بينما ترى بعض شركات الإنتاج أن الأجور التي يحصل عليها الفنانون عند التعاقد يجب أن تشمل حقوق إعادة العرض.



