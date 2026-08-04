شهيرة: الأداء العلني حق للفنان.. والملايين لا يحصل عليها سوى عدد محدود

أكدت الفنانة شهيرة أن حق الأداء العلني يعد حقًا قانونيًا ومستحقًا للفنانين، رافضة الربط بين الجدل المثار حول هذا الملف وبين موجة الانتقادات التي يتعرض لها الفنانون خلال الفترة الأخيرة.



وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر قناة المحور، أوضحت شهيرة أن حق الأداء العلني شأن يخص الفنانين ولا يمثل مبررًا للهجوم عليهم، قائلة: «حق الأداء العلني حق مستحق للفنان، ولا أرى سببًا يجعل البعض ينزعج منه، فهو أمر داخلي يتعلق بحقوق الفنانين».



كما علقت على الجدل المتكرر بشأن أجور الفنانين، مؤكدة أن الصورة المتداولة لدى الرأي العام لا تعكس واقع الوسط الفني، وأن الأرقام الضخمة التي يتم تداولها تخص عددًا محدودًا للغاية من النجوم.



وأضافت أن غالبية الفنانين لا يحصلون على تلك الأجور المرتفعة، مشيرة إلى أن من يتقاضون مبالغ استثنائية لا يتجاوزون عددًا قليلًا جدًا، يمكن عدّهم على أصابع اليد الواحدة، معتبرة أن تعميم هذه الأرقام على جميع العاملين في المجال الفني يخلق انطباعًا غير دقيق عن طبيعة المهنة وظروفها.