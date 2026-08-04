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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فرح شعبان تتألق بإطلالة صيفية لافتة على البحر.. بفستان وردي تخطف الأنظار

فرح شعبان
فرح شعبان
آية التيجي

ظهرت فرح شعبان في أحدث إطلالاتها بجلسة تصوير صيفية على البحر، لتلفت الأنظار بستايل أنيق وناعم يعكس أجواء الصيف والمرح، مع اختيار لون وردي لافت جاء متناغمًا مع أجواء الشاطئ والجلوس تحت الشمس.

تفاصيل إطلالة فرح شعبان

واعتمدت فرح شعبان على توب وردي مرصع بالترتر اللامع، جاء بتصميم بسيط من الأعلى مع قصة مريحة تناسب أجواء البحر، بينما أضافت اللمعات الدائرية الصغيرة على القماش بريقًا واضحًا زاد الإطلالة حيوية وتميزًا.

ونسقت فرح شعبان التوب اللامع مع بنطلون واسع باللون الوردي الفاتح، وهو اختيار منح اللوك طابعًا صيفيًا مريحًا وأنيقًا في الوقت نفسه، كما ساعد على إبراز تناسق الألوان في الإطلالة بالكامل.

وأكملت مظهرها بعدد من التفاصيل الراقية، من بينها:
نظارة شمسية أنيقة أضافت لمسة عصرية.
أقراط صغيرة زادت اللوك رقة.
عقد معدني بسيط منح الإطلالة لمسة فاخرة.
إسوارة وخاتم ناعمان أكدا على الطابع الهادئ للستايل.

فرح شعبان

مكياج ناعم وتسريحة عملية

واعتمدت فرح شعبان على مكياج هادئ أبرز ملامحها الطبيعية، مع لمسة برونزية خفيفة تناسب أجواء البحر وأشعة الشمس، بينما اختارت تسريحة شعر عملية مرفوعة للخلف، ما منح الإطلالة مظهرًا مرتبًا وراقيًا.

فرح شعبان

جلسة تصوير على البحر بأجواء مرحة

وظهرت فرح شعبان في أكثر من صورة وهي تسترخي على مقعد شاطئي وردي اللون، في مشهد يجمع بين الراحة والأناقة، كما بدت في إحدى اللقطات وهي تقف على الشاطئ مرتدية نفس الإطلالة، لتبرز تناغم الألوان مع الرمال والبحر وأجواء الصيف.

وتعكس هذه الإطلالة ذوق فرح شعبان في اختيار ملابس عصرية وملفتة، خاصة أنها تميل إلى الظهور دائمًا بستايلات تجمع بين البساطة واللمسات الجذابة، وهو ما جعل صورها تحصد تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

فرح شعبان

فرح شعبان تواصل خطف الأضواء

وتثبت فرح شعبان من جديد أنها من أبرز النجمات اللواتي يلفتن الأنظار بإطلالاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نجحت هذه المرة في تقديم لوك صيفي وردي يجمع بين الحيوية والأنوثة والأناقة الراقية، ليكون من أكثر إطلالاتها تميزًا هذا الموسم.

فرح شعبان
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فرح شعبان تتألق بإطلالة صيفية لافتة على البحر.. بفستان وردي تخطف الأنظار

فرح شعبان
فرح شعبان
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