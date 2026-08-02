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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بجمبسوت تخطى ربع مليون جنيه.. إليسا تخطف الأنظار في حفل جدة بإطلالة فاخرة

اليسا
اليسا
ريهام قدري

خطفت النجمة اللبنانية إليسا الأنظار خلال أحدث حفلاتها الغنائية التي أحيتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مساء الجمعة 31 يوليو، حيث تألقت أمام جمهور غفير توافد للاستمتاع بليلة غنائية مميزة قدمت خلالها مجموعة من أشهر أغانيها التي رددها الحضور معها وسط أجواء حماسية.

اطلالة اليسا بجدة 

ولم تقتصر حالة التفاعل على الأداء الغنائي فقط، بل امتدت إلى إطلالة إليسا التي حظيت باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اختارت الظهور بجمبسوت أنيق باللون الأسود حمل توقيع دار الأزياء العالمية Oscar de la Renta، وجاء التصميم بسيطًا وراقيًا في الوقت نفسه، مع حمالات رفيعة وتطريزات من الكريستالات اللامعة في الجزء العلوي، وهو ما أضفى على الإطلالة لمسة من الفخامة والأناقة.

سعر إطلالة اليسا بحفلها في جدة

وبحسب سعر التصميم المعلن، بلغ ثمن الجمبسوت نحو 5190 دولارًا، أي ما يعادل حوالي 265 ألفًا و468 جنيهًا مصريًا، ليصبح واحدًا من أبرز تفاصيل إطلالة النجمة اللبنانية التي أثارت إعجاب جمهورها، وتداول رواد مواقع التواصل صورها على نطاق واسع، مشيدين باختيارها للأزياء التي تجمع دائمًا بين الرقي والبساطة.

وخلال الحفل، قدمت إليسا باقة متنوعة من أشهر أعمالها الغنائية التي ارتبط بها جمهورها على مدار سنوات، إلى جانب عدد من أغانيها الحديثة، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين حرصوا على الغناء معها والتقاط الصور ومقاطع الفيديو، في مشهد عكس الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها في الوطن العربي.

ويأتي حفل جدة ضمن سلسلة من الحفلات التي تحييها إليسا خلال موسم الصيف، حيث تواصل لقاء جمهورها في عدد من الدول العربية، مقدمة عروضًا غنائية تشهد إقبالًا جماهيريًا واسعًا، خاصة مع حرصها على تقديم برنامج فني يجمع بين أغانيها الكلاسيكية والأعمال الجديدة التي حققت نجاحًا كبيرًا.

وتعرف إليسا باهتمامها اللافت بإطلالاتها في المناسبات الفنية والحفلات، إذ تحرص في كل ظهور على اختيار تصميمات تحمل توقيع أشهر دور الأزياء العالمية، ما يجعل إطلالاتها محل اهتمام متابعي الموضة وخبراء الأزياء، إلى جانب جمهورها الذي يترقب دائمًا أحدث ظهور لها سواء على المسرح أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

النجمة اللبنانية إليسا اطلالة اليسا سعر إطلالة اليسا

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