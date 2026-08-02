ضرب مثالًا في إنكار الذات.. عصام عبد الفتاح: جمال الغندور وافق على المنصب حبًا في التحكيم

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن تشكيل اللجنة الجديدة يجمع نخبة من أصحاب الخبرات، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تطوير منظومة التحكيم بعيدًا عن أي خلافات شخصية.

بالاتحاد المصري لكرة القدم

وقال عبد الفتاح، خلال ظهوره عبر قناة الشمس، إن موافقة جمال الغندور على العمل نائبًا لرئيس اللجنة تمثل نموذجًا لإنكار الذات، مضيفًا: "الكابتن جمال في هذا التوقيت إنه يوافق يكون موجود في لجنة الحكام بأي صفة ده إنكار للذات وحب للتحكيم".

وأضاف: "شعرت أن الكابتن جمال أكثر شخص يرغب في خدمة التحكيم المصري، وحتى لو كان هو الرئيس وكنت أنا عضوًا في اللجنة، كنت سأدعمه، لأن الهدف هو مصلحة التحكيم المصري".

وردًا على سؤال الإعلامي مجدي عبد الغني بشأن احتمالية وجود خلافات داخل اللجنة بسبب تعدد الرؤساء السابقين، أوضح عبد الفتاح أن الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي، لكنه سيكون في إطار من الاحترام.

وأوضح: "حتى لو حدث اختلاف، فسيكون باحترام، وفي النهاية اللجنة تضم خمسة أعضاء، وسيكون الاحتكام للتصويت، وسنختار دائمًا الأفكار الأفضل، لأن العمل التحكيمي بطبيعته يحتمل اختلاف الآراء".

وعن علاقته بالنادي الأهلي، بعد الأزمات السابقة، أكد رئيس لجنة الحكام أن اللجنة ستتعامل مع جميع الأندية على قدم المساواة، قائلًا: "كل التقدير والاحترام للنادي الأهلي ولكل أندية مصر، وسنكون على مسافة واحدة من الجميع".

وأشار عبد الفتاح إلى أن اللجنة تعمل على مشروع جديد لتطوير الحكام من الناحية الثقافية، مؤكدًا أن هناك مفاجأة سيتم الإعلان عنها قريبًا، واصفًا إياها بأنها خطوة غير مسبوقة لدعم وتأهيل الحكام، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التحكيم المصري.