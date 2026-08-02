كيكي راموس: لم أتعرض لأي عنصرية في الأرجنتين.. وتمثيل المنتخب شرف كبير

أكد كيكي راموس، لاعب منتخب الأرجنتين، أنه لم يتعرض لأي شكل من أشكال العنصرية منذ وصوله إلى البلاد، نافيًا الاتهامات التي تُوجَّه إلى الأرجنتين بهذا الشأن.

منتخب الارجنتين

وقال راموس في تصريحات صحفية: "منذ وصولي إلى الأرجنتين لم أشعر بأي عنصرية أو تمييز، ومن يصف الأرجنتين بأنها دولة عنصرية يقول ذلك دون مبرر".

وأضاف: "أعتقد أن الأرجنتين تتعرض في الفترة الأخيرة لانتقادات مبالغ فيها، لكنها بلد رائع، وشعرت فيها بالترحيب منذ اليوم الأول".

وتحدث اللاعب عن تمثيل منتخب الأرجنتين، مؤكدًا أنه يعد تحقيقًا لحلم طفولته، قائلًا: "تمثيل الأرجنتين حلم بالنسبة لي، وارتداء هذا القميص شرف كبير. حلمت بذلك منذ كنت طفلًا، وآمل أن أكون عند حسن الظن في كل مرة يتم استدعائي فيها".

واختتم راموس تصريحاته بالتأكيد على اعتزازه بارتداء قميص المنتخب الأرجنتيني، معربًا عن رغبته في تقديم أفضل ما لديه خلال الفترة المقبلة.