شاشة OLED مسطحة بسطوع 6500 شمعة.. تعرف على مواصفات Honor Play 11 Pro

كشفت شركة Honor النقاب عن هاتف Honor Play 11 Plus في الصين، والآن كشفت النقاب عن هاتف Play 11 Pro. وقد أدرجت الشركة هاتف Play 11 Pro في الصين، معلنةً عن مواصفاته الكاملة وسعره وتوافره. إليكم كل ما تحتاجون معرفته عن هذا الهاتف الجديد من سلسلة Play.

مواصفات وميزات هاتف Honor Play 11 Pro



يتميز هاتف Honor Play 11 Pro بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.6 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 6500 شمعة، ونسبة شاشة إلى جسم تبلغ 95%، وتقنية تعتيم PWM بتردد 3840 هرتز لراحة العين. ويعمل الهاتف بمعالج Dimensity 6500 ، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، مع العلم أنه لا يدعم إضافة بطاقة microSD.



الهواتف المحمولة واللاسلكية



يأتي الهاتف ببطارية سعة 7000 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 45 واط، مع الحفاظ على تصميم نحيف بسماكة 7.34 ملم ووزن 185 جرامًا. وتؤكد شركة Honor أن البطارية مصممة للاحتفاظ بما لا يقل عن 80% من سعتها الأصلية بعد 1000 دورة شحن، ما يعني عمرًا افتراضيًا طويلًا يصل إلى ست سنوات. ويعمل الهاتف بنظام التشغيل MagicOS 10 المبني على Android 16.

تتضمن الكاميرا الأمامية كاميرا بدقة 8 ميجابكسل، بينما تتميز الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل. كما يتميز الهاتف بإطار معدني متكامل، ومقاومة للغبار والماء بمعيار IP66، وحاصل على شهادة SGS لمقاومة السقوط من فئة الخمس نجوم. وبناءً على مواصفاته وتصميمه، يبدو أن هاتف Honor Play 11 Pro هو نسخة مُعاد تسميتها من هاتف Honor X80i الحالي.

سعر وتوافر هاتف Honor Play 11 Pro



يتوفر هاتف Honor Play 11 Pro حاليًا للحجز المسبق في الصين بنسخة واحدة بسعة 8 جيجابايت للذاكرة العشوائية و256 جيجابايت للتخزين بسعر 2099 يوان (حوالي 310 دولارات أمريكية). ويُعرض الهاتف بألوان فضي ، وذهبي، وأسود