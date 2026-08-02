قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط التقديم في مدارس stem للمتفوقين 2027 .. سجل الآن هنا
انتظام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بالمحافظات المصرية
إنجاز مصري.. مجلس المطارات الدولي يختار القاهرة لاستضافة مقره لإقليم أفريقيا
جماهير طرابزون التركي تسجد في الشوارع لينضم محمد صلاح للفريق
الخارجية الأمريكية تحذر من السفر إلى سبتة مع تصاعد أزمة المهاجرين
موندو ديبورتيفو: حمزة عبد الكريم جزء من مشروع برشلونة للمستقبل
الأرصاد: استمرار ذروة الموجة الحارة اليوم.. و«المحسوسة» بالقاهرة تصل إلى 43 درجة
موعد المولد النبوي 2026.. اعرف هتأجز كام يوم
تسجيل 75 رغبة.. قواعد لابد من الالتزام بها خلال التسجيل في تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026 .. المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول عبر هذا الرابط
شروط القبول في مدارس ستيم للمتفوقين 2027 .. توضيح عاجل من التعليم
علي جمعة: الزهد ليس مظهرًا ولا فقرًا وإنما خلو القلب من التعلق بالدنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاشة OLED مسطحة بسطوع 6500 شمعة.. تعرف على مواصفات Honor Play 11 Pro

ميزات هاتف Honor Play 11 Pro
ميزات هاتف Honor Play 11 Pro
لمياء الياسين

كشفت شركة Honor النقاب عن هاتف Honor Play 11 Plus في الصين، والآن كشفت النقاب عن هاتف Play 11 Pro. وقد أدرجت الشركة هاتف Play 11 Pro  في الصين، معلنةً عن مواصفاته الكاملة وسعره وتوافره. إليكم كل ما تحتاجون معرفته عن هذا الهاتف الجديد من سلسلة Play.

مواصفات وميزات هاتف Honor Play 11 Pro
 

يتميز هاتف Honor Play 11 Pro بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.6 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 6500 شمعة، ونسبة شاشة إلى جسم تبلغ 95%، وتقنية تعتيم PWM بتردد 3840 هرتز لراحة العين. ويعمل الهاتف بمعالج Dimensity 6500 ، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، مع العلم أنه لا يدعم إضافة بطاقة microSD.


الهواتف المحمولة واللاسلكية


يأتي الهاتف ببطارية سعة 7000 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 45 واط، مع الحفاظ على تصميم نحيف بسماكة 7.34 ملم ووزن 185 جرامًا. وتؤكد شركة Honor أن البطارية مصممة للاحتفاظ بما لا يقل عن 80% من سعتها الأصلية بعد 1000 دورة شحن، ما يعني عمرًا افتراضيًا طويلًا يصل إلى ست سنوات. ويعمل الهاتف بنظام التشغيل MagicOS 10 المبني على Android 16.
تتضمن الكاميرا الأمامية كاميرا بدقة 8 ميجابكسل، بينما تتميز الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل. كما يتميز الهاتف بإطار معدني متكامل، ومقاومة للغبار والماء بمعيار IP66، وحاصل على شهادة SGS لمقاومة السقوط من فئة الخمس نجوم. وبناءً على مواصفاته وتصميمه، يبدو أن هاتف Honor Play 11 Pro هو نسخة مُعاد تسميتها من هاتف Honor X80i الحالي.

سعر وتوافر هاتف Honor Play 11 Pro


يتوفر هاتف Honor Play 11 Pro حاليًا للحجز المسبق في الصين بنسخة واحدة بسعة 8 جيجابايت للذاكرة العشوائية و256 جيجابايت للتخزين بسعر 2099 يوان (حوالي 310 دولارات أمريكية). ويُعرض الهاتف بألوان فضي ، وذهبي، وأسود 

هاتف Honor Play 11 Plus هاتف Play 11 Pro شاشة OLED ذاكرة تخزين بطاقة microSD هاتف Honor X80i

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2026

موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات 2026

انقلاب اتوبيس بخط طنطا ـشبشير

شاهد.. الفرح تحول لمأتم.. صغير يتسبب في انقلاب أتوبيس ودهس المارة بطنطا

أحمد موسى

الليلة الأخيرة .. أحمد موسى يحذر: التصعيد قادم والمنطقة منكوبة نسأل الله السلامة

امام عاشور.

رغم العرض السعودي الضخم.. إمام عاشور يغلق ملف الاحتراف ويُجدّد عقده مع الأهلي بـ 200 مليون جنيه

عمر مرموش

رسالة مانشستر سيتي حسمت الجدل.. هل يرحل عمر مرموش عن الفريق؟

تنسيق الجامعات 2026

اليوم.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

ترشيحاتنا

الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني يهدي شيخ الأزهر نسخة من كتاب البرنامج اليومي للنبي ﷺ

الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني يهدي شيخ الأزهر نسخة من كتاب البرنامج اليومي للنبي ﷺ

الرشوة

هل تقتصر الرشوة على دفع الأموال أم تتحقق بشهادات الزور؟ أمين الفتوى يرد

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء تكشف حكم قراءة القرآن أثناء مشاهدة مسلسل أو فيلم.. وهل زكاة المال تُحسب على كامل المبلغ أم الزيادة فقط؟

بالصور

طريقة عمل كفتة الدجاج بالزبادي

الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي

بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل

بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل
بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل
بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل

محافظ الوادي الجديد: الموافقة على إنشاء لجنة عامة للأورام بالتأمين الصحي بالداخلة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة.. وصفة شهية بخطوات سهلة

طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة
طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة
طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد