تصميم من المستقبل.. شاهد هاتف "تكنو" الجديد بشاشة كاملة وبدون حواف

استعرضت شركة "تكنو" (Tecno) للحلول التكنولوجية طرازًا تفاهيميًا جديدًا للـ هواتف الذكية يأتي بشاشة خالية تمامًا من الحواف (Bezel-Free)، مع اعتماد تصميم منحني الأطراف من الجهات الأربع، وذلك بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" (Engadget) التقني في تقريره الصادر اليوم.

تفاصيل التصميم الخارجي والشاشة الخالية من الحواف

وبحسب ما ذكره موقع "إنغادجيت" التقني، يعتمد الهاتف المبتكر من شركة تكنو على تقنيات تصنيع المكونات المدمجة تحت الشاشة للتخلص الكامل من الحواف السفلية والعلوية والجانبية؛ مما يوفر واجهة عرض زجاجية كاملة دون أي انقطاع بؤري.

وأوضح التقرير أن النموذج الأولي يلغي الفجوات والأنفاق التقليدية للكاميرا الأمامية وسماعة المكالمات، حيث تم دمج الكاميرا الأمامية كليًا أسفل اللوحة الزجاجية، إلى جانب الاعتماد على التقنيات الصوتية القائمة على اهتزاز الشاشة لتوصيل الصوت أثناء المكالمات.

التقنيات المدمجة وتوزيع المكونات الداخلية

وأفادت التقرير بأن الهاتف ينقل المستشعرات الرئيسية وحساسات الضوء والبصمة إلى الطبقات السفلى من لوحة العرض، لتجنب استخدام البروز الكلاسيكية أو الثقوب المعتادة في الشاشات الذكية.

وأشار التقرير إلى أن التصميم الخارجي للجهاز يعتمد على هيكل معدني متين يحيط بالطبقات الزجاجية المنحنية، مع توفير ميزات معالجة مقاومة الصدمات لحماية أطراف الشاشة البارزة من الكسر أثناء الاستخدام الميداني.

الموعد المتوقع للإنتاج التجاري وتوافر الأجهزة

وأشار التقرير الإخباري لموقع Engadget إلى أن هذا النموذج يندرج ضمن الفئات التجريبية والاستعراضية لشركة Tecno لاستعراض قدراتها الهندسيّة في تصميم الشاشات والتصنيع الفائق.

ولم تحدد الشركة الجدول الزمني النهائي لبدء التصنيع التجاري الموسع أو موعد طرح الهاتف بداخل المتاجر والأسواق العالمية للمستهلكين، مشيرة إلى استمرار الاختبارات البرمجية والميكانيكية للتصميم.