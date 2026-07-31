احذر قبل فوات الأوان.. شواحن مجهولة المصدر قد تشعل حريقًا داخل منزلك

مع تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، أصبحت الشواحن الكهربائية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، إلا أن سوء استخدامها أو الاعتماد على منتجات غير مطابقة للمواصفات قد يحولها إلى مصدر خطر يهدد سلامة المنازل.

ارتفاع درجات الحرارة

ويؤكد خبراء الكهرباء أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يزيد من احتمالات تلف الشواحن والمشتركات الكهربائية، خاصة عند استخدامها بشكل غير صحيح أو تحميلها فوق طاقتها.

حرائق وخسائر جسيمة

وفي هذا الإطار، كشف الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، عن أبرز الأخطاء التي يرتكبها المستخدمون، محذرًا من أنها قد تتسبب في اندلاع حرائق وخسائر جسيمة يمكن تجنبها بسهولة.

الاستخدام غير السليم للشواحن الكهربائية

وحذر الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، من أن الاستخدام غير السليم للشواحن الكهربائية أو المشتركات متعددة الفتحات قد يؤدي إلى حرائق داخل المنازل، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تعريض الشاحن لمصادر حرارة مرتفعة، مثل البوتاجاز أو الفرن الكهربائي أو جهاز "الأير فراير"، قد يؤدي إلى تلف مكوناته الداخلية، ما يزيد من احتمالية تعطله أو تعرضه للاحتراق.

استخدام شاحن جهاز لوحي

وأشار إلى أن من الأخطاء المنتشرة استخدام شاحن جهاز لوحي (تابلت) لشحن الهاتف المحمول أو العكس، مؤكدًا أن تشابه شكل الشواحن لا يعني توافقها من حيث القدرة الكهربائية، إذ يحتاج كل جهاز إلى شاحن يتناسب مع مواصفاته الفنية، داعيًا إلى تخصيص كل شاحن لجهازه لتجنب أي أضرار.

وأضاف أن ترك الشواحن تحت أشعة الشمس أو في أماكن شديدة الحرارة يسرّع من تلف الدوائر الإلكترونية والأسلاك، وقد تظهر علامات مثل انبعاث رائحة احتراق أو ذوبان أجزاء من السلك، وهي مؤشرات تستوجب التوقف عن استخدام الشاحن فورًا.

كما شدد على ضرورة تجنب شراء الشواحن المقلدة أو مجهولة المصدر، لأنها غالبًا ما تُصنع من خامات رديئة لا تتحمل درجات الحرارة أو الأحمال الكهربائية، ما يرفع من خطر انصهارها واندلاع الحرائق، ناصحًا بعدم ترك الهواتف متصلة بالشاحن عند مغادرة المنزل أو أثناء فترات الغياب الطويلة.

الأجهزة عالية الاستهلاك للكهرباء

وفيما يخص المشتركات الكهربائية، أكد الشناوي ضرورة اختيارها وفقًا لقدرة الأجهزة التي سيتم توصيلها بها، موضحًا أن الأجهزة عالية الاستهلاك للكهرباء، مثل الأفران الكهربائية والغسالات وأجهزة "الأير فراير"، تحتاج إلى مشتركات تتحمل أحمالًا كهربائية مرتفعة، محذرًا من توصيل مشترك بآخر، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الحمل على الأسلاك وارتفاع حرارتها، ما قد ينتهي بوقوع حريق داخل المنزل.