توك شو|محمد أبو العينين: أمن مصر وسيادتها خطوط حمراء.. رسائل قوية من رئيس الوزراء.. والشواحن المقلدة والمشتركات الكهربائية تهدد المنازل

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات.

محمد أبو العينين : أمن مصر وسيادتها خطوط حمراء

نقل الإعلامي مصطفى بكري تصريحات النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، التي أكد خلالها دعمه الكامل للقيادة السياسية في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية الأمن القومي، معربًا عن ثقته في قدرة الدولة، بقيادتها السياسية وقواتها المسلحة وأجهزتها السيادية والشرطة المصرية، على التعامل بحكمة وحسم مع مختلف التحديات.

مدبولي : احتواء حادث دمياط نموذج لإدارة الأزمات .. وإخماد الحريق أعاد الملاحة لطبيعتها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع حادث سفينتي الغاز في ميناء دمياط تمثل نموذجًا لإدارة الأزمات من الدرجة الأولى، مشيدًا بسرعة استجابة جميع الجهات المعنية التي نجحت في احتواء الموقف دون التأثير على حركة الملاحة أو منظومة الطاقة.

وسيم السيسي: نحن شعب الله المختار والعبرية ظهرت بعد سيدنا موسى بـ200 عام

أكد الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أن الحضارة المصرية القديمة تُعد حضارة استثنائية لم يشهد التاريخ مثيلًا لها، معتبرًا أنها لم تتكرر حتى الآن.

وزير الثقافة السابق: لا دليل قاطع على أن رمسيس الثاني هو فرعون موسى.. والشواهد التاريخية ترجح ذلك

أكد الدكتور ممدوح الدماطي وزير الثقافة السابق، أن هوية فرعون موسى عليه السلام لم تُحسم بشكل قاطع حتى الآن، موضحًا أنه لا يوجد دليل أثري أو تاريخي ينص صراحة على أن الملك رمسيس الثاني هو فرعون موسى، إلا أن عددًا من الشواهد التاريخية والأسرية يرجح هذا الاحتمال.

محمد موسى: بيان مجلس الوزراء بشأن حريق ميناء دمياط نموذج في التعامل المسؤول مع الأزمات

أكد الإعلامي محمد موسى أن بيان مجلس الوزراء بشأن حريق ميناء دمياط قدّم نموذجًا في التعامل المسؤول مع الأزمات، مشيدًا باختيار الدولة إعلان نتائج التحقيقات الأولية بعد التحقق من أسباب الحادث، وعدم الانسياق وراء الاستنتاجات أو الروايات المتداولة قبل استكمال الفحص، معتبرًا أن هذا النهج يعكس احترافية مؤسسات الدولة في إدارة الملفات المرتبطة بالأمن القومي.

مصطفى بكري: مصر لا تبني قرارات الحرب على الانفعال والتحقيقات وحدها تحدد المسؤول

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن تعدد الروايات المتناقضة بشأن الحادث محل التحقيق يعكس عدم حسم الحقيقة حتى الآن، مشددًا على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المصرية المختصة قبل توجيه اتهامات أو المطالبة برد عسكري.

بعد تصريحات عمرو أديب.. باحث يثير الجدل بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي



رد الدكتور محمود صلاح، الباحث في علوم ما وراء الطبيعة، على تصريحات الإعلامي عمرو أديب، التي قال فيها إن بعض أدوات الذكاء الاصطناعي ترفض تنفيذ بعض الطلبات التي يقدمها المستخدمون، وإن هناك من يتساءل: متى سيصبح للذكاء الاصطناعي وعي؟.



لدينا أدوات قوية ولا نأخذ قرار برد فعل انفعالي.. تصريحات ورسائل قوية من رئيس الوزراء بشأن حادث سفينتي ميناء دمياط



كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل وملابسات حادث حريق سفينتين في ميناء دمياط بسبب استهداف بطائرة مسيرة ، وذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الاسبوعي .

وزير النقل: ميناء دمياط يعمل بكامل طاقته بعد السيطرة على الحريق

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع حادث الحريق الذي وقع بميناء دمياط، مشيرًا إلى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لإدارة الموقف واحتواء تداعياته.

الشواحن المقلدة والمشتركات الكهربائية تهدد المنازل.. خبير طاقة يكشف أخطاء قد تنتهي بحرائق

تزداد مخاطر الحرائق المنزلية خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في ظل الاستخدام المكثف للأجهزة الكهربائية والشواحن.

