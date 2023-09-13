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باحث: بعض الدول قادرة على إحداث الزلازل باستخدام جهاز معين |تفاصيل

محمود صلاح باحث في
محمود صلاح باحث في علوم ما وراء الطبيعة،

قال الدكتور محمود صلاح، باحث في علوم ما وراء الطبيعة، إن الكوارث مثل الزلازل وما إلى ذلك والتي ظهرت في العالم خلال الفترة الأخيرة أمر غير طبيعي على الإطلاق، ويوجد تصارع واضح في الكوارث الطبيعية والظواهر في الفترة الحالية، لافتاً إلى أنه يجب ربط الأحداث بداية من وجود فيروس كورونا وحتى الآن، إذ إنه بداية من كوفيد 19 والعالم بدأ يتغير بشكل كبير جدًا، "العالم قبل كورونا غير بعد كورونا، الناس على المستوى النفسي في حالة إحباط، والناس كلها مش مبسوطة". 

مفاجأة بشأن إحداث الزلازل 


وأضاف "صلاح"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "آخر النهار" المذاع من خلال قناة "النهار" اليوم الأربعاء، أن فيروس كورونا لم يأت صدفة وإنما هو أزمة مصطنعة، وهذا ليس تصريحاً له، وإنما يوجد أكثر من هيئة في ألمانيا أعلنت هذا الأمر، وقد يكون سببًا في إدخال عدد هائل جدًا من الأموال لشركات معينة يملكها بعض الشخصيات، إذ إن البعض حقق مكاسب مميزة من وراء لقاحات كورونا. 


وتابع الباحث في علوم ما وراء الطبيعية، أن الطبيب الأمريكي الذي اكتشف الإيدز وهو من اكتشف كورونا، وصرح بأنه سيجد لقاحاً خاصاً بكورونا، تم اتهامه أنه هو من تلاعب بهذا الفيروس، ولذلك توجد تطورات هامة تحدث على مستوى العالم. 


واستكمل، أنه يوجد تصارع كبير جدا في الأحداث، وفيما يخص ملف الزلازل، يوجد بعض الهيئات وما يطلق عليه منظومة هارب والموجودة في 20 دولة على مستوى العالم بإمكانها إحداث الزلازل وإثارة البراكين. 


ولفت إلى أن هناك تنظيمات وأجهزة قادرة على إحداث مشاكل كبيرة جدًا في الدول، وهذا كله موثق في أبحاث مختلفة، حيث إن الشفق القطبي عالي التردد على مساحة 150 كيلو متراً، كان مشروعاً في ألاسكا لتجارب معينة في طبقات الجو، ولكن الباطن أنهم اكتشفوا أن جهاز هارب قادر على إحداث الزلازل يمكن إصدارها بتردد معين. 


جهاز هارب هو عدد كبير جدًا من الأبراج الذي يتم توصيلها بشكل معين، وبإمكان هذا الجهاز من خلال الاتصال بالأبراج الصناعية أن يصيب أماكن معينة في القشرة الأرضية تؤدي لإحداث الزلازل، وموجود هذا الجهاز في أكثر من دولة على مستوى العالم. 
 

الزلازل باحث كورونا فيروس كورونا قناة النهار برنامج آخر النهار بسمة وهبة

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