الموت مع عائلاتهم أو بمفردهم.. الشاباك الإسرائيلي يخيّر عناصر حماس في غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جهاز الشاباك تواصل مع عناصر من حركة المقاومة الفلسطينية حماس في غزة ووضعهم أمام خيارين؛ إما تصفيتهم مع أفراد عائلاتهم، أو الخروج بمفردهم ليتم تصفيتهم دون عائلاتهم.

الحرب على غزة

وفي سياق متصل، قال محمد منصور، المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية عرقلة دخول الشاحنات إلى القطاع، مشيرًا إلى أن دول العالم تقدم مساعدات للفلسطينيين، لكن حجم ما تقدمه لا يضاهي المساعدات التي تقدمها جمهورية مصر العربية والقيادة المصرية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مظاهر الدعم المصري تنتشر في مختلف أنحاء القطاع، حيث تصل الطرود الغذائية المقدمة من الشعب المصري إلى السكان، وتوجد المعدات المصرية في مناطق متعددة، إلى جانب آبار المياه التي جهزتها اللجنة المصرية، و18 مخيمًا تخضع لإشرافها الكامل.