أجواء روحانية.. محمود التهامي يشعل الليلة الختامية لمولد إبراهيم الدسوقي

أحيا المنشد محمود التهامي، مساء الخميس، الليلة الختامية لذكرى مولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، وسط حشود مليونية من مريدي الطرق الصوفية والمحبين الذين توافدوا من مختلف محافظات مصر والدول العربية والإسلامية، ليختتم المولد فعالياته في أجواء روحانية تخطف الأنظار.

وشهد الميدان الإبراهيمي تفاعلاً كبيراً من آلاف الحاضرين مع باقة من أشهر قصائد المديح النبوي والابتهالات الصوفية التي قدمها التهامي، والتي أضفت طابعاً إيمانياً متميزاً تمايلت معه قلوب وأجساد المريدين في حلقات الذكر التي امتدت بمحيط المسجد والساحات المجاورة حتى الساعات الأولى من الصباح.

وفي سياق متصل، تابعت محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع مديرية الأمن، الخدمات المقدمة لزوار المولد في ليلته الأخيرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

كما تواجدت فرق الطوارئ بمحيط الاحتفالات بشكل مستمر إلى جانب تنظيم التواجد الأمني تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبد الله فليفل، مدير أمن كفر الشيخ؛ لضمان سلامة ملايين المواطنين وتسيير الحركة المرورية بيسر.

يُذكر أن احتفالات مولد القطب الصوفي سيدي إبراهيم الدسوقي كانت قد انطلقت يوم الجمعة الماضي 23 أكتوبر الجاري، وشهدت على مدار أسبوع كامل فعاليات دينية وثقافية متنوعة بمشاركة الطرق الصوفية والأوقاف.