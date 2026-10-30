الليلة الختامية تخطف الأنظار.. حشود مليونية في حب إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ |صور

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، توافد حشود غفيرة تجاوزت الآلاف من الزوار، لإحياء الليلة الختامية لذكرى مولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، وسط أجواء روحانية غامرة وحلقات الذكر والمديح النبوي التي ملأت ساحات ومحيط المسجد الإبراهيمي.

واكتظ الميدان الإبراهيمي بآلاف المريدين والوفود الصوفية القادمة من مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب زوار من عدة دول عربية وإسلامية، شاركوا في السهرة الإنشادية الكبرى التي أحياها عميد المنشدين الشيخ محمود التهامي.

من جانبها، رفعت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة كفر الشيخ درجة الاستعداد القصوى لتأمين وتنظيم الاحتفال، تنفيذاً لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الله فليفل، مدير أمن كفر الشيخ.

وفي سياق متصل، تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، توفير جميع الخدمات لزوار المدينة على مدار الساعة، فضلاً عن تكثيف حملات النظافة، وتنظيم حركة المرور بالتنسيق مع مديرية الأمن لتيسير مسارات الدخول والخروج للمواطنين.

جدير بالذكر أن احتفالات المولد الإبراهيمي كانت قد انطلقت في الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري، لتختتم فعالياتها رسمياً اليوم الجمعة 30 أكتوبر، وسط تنسيق مع هيئة السكك الحديدية لتسيير قطارات إضافية لتسهيل عودة المريدين إلى محافظاتهم.