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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أجواء روحانية.. وفود عربية وإسلامية تشارك في احتفالات مولد الدسوقي بكفر الشيخ| صور

وفود عربية وإسلامية
وفود عربية وإسلامية
محمود زيدان

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، استمرار توافد الوفود من الدول العربية والإسلامية والزوار من مختلف محافظات الجمهورية على المسجد الإبراهيمي، للمشاركة في الاحتفال بذكرى مولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي.

أجواء روحانية وإيمانية

وسادت أجواء روحانية وإيمانية داخل أروقة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، وذلك لحرص الزوار على أداء الصلوات وتلاوة القرآن الكريم وذكر الله، في حلقات ذكر جماعية، تعبيراً عن محبتهم لآل البيت.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق حالة الطوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ حتى تكون الاحتفالات في أبهى صورها.

توفير الخدمات

وفي سياق متصل، رئيس مركز ومدينة دسوق، أكد جمال ساطورر رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع درجة الاستعداد القصوى وتوفير جميع الخدمات والتسهيلات اللازمة لاستقبال ضيوف المدينة وزوار المولد الإبراهيمي، وتكثيف أعمال النظافة والتنظيم وفتح المسارات لتسهيل حركة الدخول والخروج من وإلى المسجد والميدان الإبراهيمي.

وأشار إلى استمرار فعاليات المولد وسط حالة من التنظيم والانضباط والمتابعة المستمرة من كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان خروج الاحتفالات بالشكل اللائق بمكانة دسوق الروحية  والتاريخية.

كفر الشيخ دسوق مولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي الأولياء الصالحين مولد سيدي إبراهيم الدسوقي

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