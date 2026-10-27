البدوي: تعديل الأجور على مدار 3 سنوات يدعم الطبقة المتوسطة.. والرقابة على الأسعار ضرورة

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن وضع الحكومة خطة للأجور لمدة 3 سنوات يُعد خطوة إيجابية لدعم الطبقة المتوسطة، وتحسين مستوى دخول المواطنين بما يساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم المعيشية.

وقال البدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الحكومة سبقت الجميع بوضع خريطة واضحة للأجور خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يسهم في تحقيق قدر من الاستقرار للعاملين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.

وأشار إلى أن التحدي الأهم يتمثل في المخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار، مشددًا على ضرورة تكثيف الرقابة الحكومية على الأسواق، والتصدي لأي ممارسات استغلالية من جانب بعض التجار، لضمان عدم تأثر القوة الشرائية للمواطنين بالزيادات في الأجور.

تكاليف المعيشة

وتابع أن ضبط الأسواق ومراقبة أسعار السلع يمثلان عنصرًا أساسيًا لضمان استفادة المواطنين من أي تحسن في دخولهم، وتحقيق التوازن بين مستويات الأجور وتكاليف المعيشة.