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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يستعرض مقترحات تطوير مطار العاصمة الجديدة وإنشاء منطقة لوجستية استثمارية محيطة به

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض عدد من مقترحات تطوير مطار العاصمة الجديدة والمنطقة المحيطة به، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسئولين.

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وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد استعراض عدد من المقترحات الخاصة بإنشاء منطقة استثمارية ولوجستية متكاملة بجوار مطار العاصمة الجديدة، لتكون مركزًا لوجستيًا يضم عددا من الأنشطة الاقتصادية واللوجستية والصناعية، لافتًا إلى وجود طلبات من عدد من المستثمرين العالميين للاستثمار في هذه المنطقة، إلى جانب عروض مقدمة من مستثمرين لتوسعة المطار وتطويره.

وأضاف المستشار محمد عادل أن المقترحات المطروحة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم الاستفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة، من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير التيسيرات والمحفزات اللازمة للمستثمرين، بما يدعم إقامة مشروعات متنوعة لدفع جهود التنمية بالعاصمة الجديدة، وتعزيز مكانتها كمركز جاذب للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن إتاحة المزيد من فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء وجّه بتشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات والجهات المعنية، تتولى دراسة العروض والمقترحات المقدمة، وإعداد تصور متكامل بشأن فرص تطوير مطار العاصمة والمنطقة المحيطة به، وتقييم البدائل الاستثمارية المتاحة، بما يضمن تحقيق أفضل استغلال للإمكانات والأصول، وتعظيم العائد الاقتصادي والتنموي من هذه المنطقة.

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