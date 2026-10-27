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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السيول تحاصر إيلات.. إسرائيل تغلق جميع الطرق المؤدية إلى المدينة بسبب الأمطار الغزيرة

سيول في اسرائيل
سيول في اسرائيل
إلهام عبد العزيز

أفادت هيئة الأرصاد الجوية لدولة الإحتلال الإسرائيلي بتزايد السيول في جنوب البلاد خلال الساعة الأخيرة، مشيرة إلى تدفق المياه في العديد من الأودية من منطقة إيلات، مرورًا بالنقب، وصولًا إلى شمال وادي عربة ومنطقة البحر الميت.


وأضافت حسب صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الأمطار والسيول في الجنوب يُتوقع أن تشتد خلال الساعات المقبلة، وأن تستمر حتى ساعات الليل، فيما يُتوقع هطول أمطار محلية في وسط البلاد خلال الساعات المقبلة أيضًا.


 إغلاق جميع الطرق المؤدية من وإلى إيلات 


وأعلنت شرطة الإحتلال أنه بسبب الفيضانات على الطريق رقم 90، أُغلق تقاطع عربة، وكذلك المدخل الشمالي لإيلات ومخرجها الشمالي. وفي الوقت نفسه، أُغلق الطريق رقم 12 أمام حركة المرور.


وأوضحت أنه في الوقت الحالي، أُغلقت جميع الطرق المؤدية إلى مدينة إيلات ومنها أمام حركة المركبات في الاتجاهين.


وعلى الرغم من إغلاق الطرق، سيُسمح بمغادرة مدينة إيلات للوصول إلى مطار رامون فقط.


وطالبت الشرطة الجمهور بتجنب التوجه إلى الطرق المغلقة.

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