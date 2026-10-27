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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟.. ماذا يقول ذلك عنك؟

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
أسماء عبد الحفيظ

إغلاق إشعارات الموبايل باستمرار من العادات التي يلجأ إليها البعض لتجنب الإزعاج الناتج عن الرسائل والتنبيهات المتكررة، خاصة مع قضاء ساعات طويلة أمام الهاتف ومتابعة تطبيقات التواصل الاجتماعي، لكن هل فكرتِ يومًا في الأسباب التي تدفعك إلى إغلاق الإشعارات، وهل يرتبط هذا السلوك بحالتك النفسية أم أنه مجرد وسيلة للتركيز والابتعاد عن الضوضاء؟

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟

في الوقت الذي أصبح فيه الهاتف جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، يشعر بعض الأشخاص بالحاجة إلى الابتعاد عنه لفترات قصيرة، سواء لإنجاز المهام المطلوبة منهم أو للاستمتاع بالهدوء بعيدًا عن الرسائل والمكالمات المتكررة.

لماذا تغلقين إشعارات الموبايل باستمرار؟

قد يكون إغلاق إشعارات الهاتف وسيلة لتقليل التشتت، خاصة إذا كنتِ تتلقين عددًا كبيرًا من الرسائل على مدار اليوم، إذ يمكن أن تؤدي التنبيهات المتكررة إلى مقاطعة العمل أو الدراسة أو حتى الأوقات المخصصة للراحة.

كما يفضل بعض الأشخاص التحكم في أوقات التواصل مع الآخرين بدلًا من الشعور بأن عليهم الاستجابة لكل رسالة فور وصولها، وهو ما يساعدهم على تنظيم يومهم وتخصيص وقت أكبر للأنشطة التي تحتاج إلى التركيز.

ولا يعني هذا السلوك بالضرورة أن الشخص لا يحب التواصل مع الآخرين، فقد يكون ببساطة بحاجة إلى وضع حدود لاستخدام الهاتف حتى لا يؤثر في تفاصيل حياته اليومية.

ماذا يقول إغلاق إشعارات الموبايل عن شخصيتك؟

قد تعكس هذه العادة رغبة في الحفاظ على الخصوصية أو تقليل مصادر التوتر والتشتت، خاصة لدى الأشخاص الذين يشعرون بالانزعاج من كثرة التنبيهات والمطالب المستمرة بالرد على الرسائل.

وقد يفضل البعض الاطلاع على الرسائل في أوقات محددة بدلًا من متابعة الهاتف باستمرار، وهو ما يمنحهم شعورًا أكبر بالسيطرة على وقتهم.

وفي المقابل، قد يغلق آخرون الإشعارات لأنهم يشعرون بالإرهاق من التواصل المستمر، أو لأنهم يريدون الابتعاد مؤقتًا عن ضغوط العمل والمحادثات اليومية.

لكن لا يمكن الحكم على شخصية الإنسان أو حالته النفسية اعتمادًا على هذه العادة وحدها، فالدوافع تختلف من شخص إلى آخر، ويعتمد فهم السلوك على ظروفه ومدى تأثيره في الحياة اليومية.

هل إغلاق إشعارات الهاتف دليل على الضغط النفسي؟

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟

قد يشعر الإنسان بالحاجة إلى تقليل استخدام الهاتف عندما تتزايد مسؤولياته أو تتراكم عليه المهام اليومية، خاصة إذا أصبح التواصل المستمر مصدرًا للتشتت أو الشعور بالإرهاق.

وفي هذه الحالة، قد يساعد إغلاق الإشعارات غير الضرورية على تنظيم الوقت والحصول على فترات من الهدوء، بعيدًا عن المقاطعات المتكررة.

ومع ذلك، لا يعني إغلاق الإشعارات وحده أن الشخص يعاني من ضغط نفسي أو مشكلة اجتماعية، فهذه العادة قد تكون اختيارًا عمليًا لاستخدام الهاتف بطريقة أكثر راحة.

أما إذا كان الشخص يتجنب التواصل باستمرار بسبب خوف أو قلق يؤثر في علاقاته وحياته اليومية، فقد يكون من المفيد فهم أسباب هذا التجنب والتعامل معها.

يمكن تناول هذه العادة من منظور العلاقات الاجتماعية، خاصة مع انتشار التواصل عبر الهاتف واعتياد البعض على توقع الرد الفوري على الرسائل.

يوضح الدكتور محمد هاني، استشاري العلاقات الاجتماعية، من حلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن إغلاق إشعارات الهاتف بصورة متكررة قد يكون محاولة من الشخص لتنظيم وقته وتقليل المقاطعات اليومية، خاصة في ظل كثرة الرسائل والتنبيهات التي يتلقاها على مدار اليوم.

ويشير إلى أهمية احترام المساحة الشخصية لكل فرد، وعدم اعتبار تأخر الرد على الرسائل دليلًا على التجاهل أو عدم الاهتمام، لأن لكل شخص ظروفه واحتياجاته الخاصة التي تحدد الوقت المناسب للتواصل.

كما أن تحقيق التوازن في استخدام الهاتف يساعد على الحفاظ على العلاقات الاجتماعية، من خلال تخصيص وقت للتواصل مع الآخرين، ووقت آخر للعمل والراحة والاهتمام بالاحتياجات الشخصية.

كيف تتعاملين مع إشعارات الموبايل دون الشعور بالضغط؟

إذا كنتِ تشعرين بالانزعاج من كثرة التنبيهات، يمكنكِ اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تساعدك على استخدام الهاتف بصورة أكثر تنظيمًا.

  • أوقفي إشعارات التطبيقات غير الضرورية التي تقاطعك باستمرار.
  • خصصي أوقاتًا محددة خلال اليوم للاطلاع على الرسائل والرد عليها.
  • أغلقي الهاتف أو ضعيه بعيدًا أثناء العمل أو تناول الطعام أو قبل النوم.
  • لا تشعري بالذنب بسبب تأخير الرد على الرسائل غير العاجلة.
  • حافظي على التواصل مع الأشخاص المقربين، خاصة عندما يحتاجون إلى دعمك أو يكون الأمر عاجلًا.
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بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟.. ماذا يقول ذلك عنك؟

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